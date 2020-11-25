Koronavirüs Test Sonucu Negatif Çıkanlar İçin Endişe Verici Açıklama!

Koronavirüs test sonucu negatif çıkanlar için oldukça önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Türedi, COVID-19 test sonucu negatif çıkanların normal yaşamlarına devam etmelerinin büyük tehlike olduğunu belirtti.

Koronavirüs Test Sonucu Negatif Çıkanlar Tehlikede mi?

Habertürk’teki Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Türedi, yeni tip koroanvirüs salgını sürecinde acil olmayan hastaların evden çıkmaması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Türedi, “Durumu acil olmayan hastaların sorunlarını aile hekimleri ile çözmelerinin hem bu insanları COVID-19 riskinden koruyacağını hem de acil servis çalışanlarının işlerini yapmalarını kolaylaştıracağını belirtti.

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Türedi, yapığı açıklamada “Herkese test yapılmasına gerek yok. Önemli olan kişilerin bu süreci kurallara uygun geçirerek bulaş hızını artırmaması ve hastalıktan kurtulma hedefi taşıması” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs test sonucu negatif çıkanlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Türedi, “Toplum olarak testin amacını karıştırıyoruz. Test yaptıran kişiler sonucun negatif çıkması halinde genellikle bir rahatlama içine giriyor ve normal hayatlarına devam edebileceklerini düşünüyor. Oysa test sonucu ‘pozitif’ çıkıp virüsü taşıdığı anlaşılan kişiler kadar sonucu negatif çıkanların da dikkatli olmaya devam etmesi gerek” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“’Testten sonra pozitif çıkarsam kendimi izole ederim, negatif çıkarsam yaşamıma bir şey yokmuş gibi devam ederim’ algısı bizi felakete sürükler ve içinde bulunduğumuz tabloyu daha da vahim hale getirir. Test yaptıran ve sonucu negatif çıkan tüm vatandaşlarımızdan ricam, bu sonuca rağmen kendilerini diğer insanlardan izole etmeleri gereken bir dönem yaşadığımızı unutmamalarıdır. Başarıya ancak test sonuçlarımız negatif de pozitif de çıksa hastaymış gibi davranıp kendimizi ve çevremizi korursak ulaşabiliriz.”

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 24 Kasım’dan itibaren toplam hasta sayısı 460.916 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 12.672’ye yükseldi. İyileşen hasta sayısının 381.569 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 4.543 olduğu belirtildi.