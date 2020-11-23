Koronavirüs Test Ücreti Hakkında Valiliklere Yazı Gönderildi

Koronavirüs test ücreti merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs test ücreti ile ilgili valiliklere yazı gönderildiği bilgisi aktarılıyor. Koronavirüs test ücreti hakkında merak edilen detayları haberimizde bir araya getirdik.

Koronavirüs Test Ücreti Ne Kadar?

Birgün'ün aktardığı habere göre, Sağlık Bakanlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderdi. Yazıda koronavirüs testi için belirlenen bedel dışında herhangi bir ücret talep edilemeyeceğinin altı çizildi. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak.

Kkatma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk lirası olarak belirlendiği bilgisine yazıda yer verildi.

Koronavirüs test ücreti 250 TL

Sağlık Bakanlığı'nın yazısında şu cümleler yer almakta:

"Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek."

Aşı Ne Durumda?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada "Pfizer aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" cümlelerine yer verildi.