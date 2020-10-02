Koronavirüs Testi Sırasında Dehşet Verici Olay!

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadına koronavirüs testi yapıldığı esnada korkunç bir olay meydana geldi. İşte insanları hayrete düşüren olay ile ilgili tüm ayrıntılar!

Koronavirüs Testi Yaptırırken Korkunç Bir Olay Meydana Geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletinde yaşayan kırklı yaşlardaki bir kadın baş dönmesi, baş ağrısı, istifra etme, tat almada bozukluk, ışığa karşı hassasiyet gibi şikayetler nedeni ile hastaneye gitti. "JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery" dergisinde paylaşılan bilgilere göre belli başlı şikayetlerle hastaneye giden kadının yeni tip koronavirüse yakalanmış olabileceğinden şüphelenildi ve kadının yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanmış olup olmadığının öğrenilmesi için COVID-19 testi yapılması istendi.

Iowa Üniversitesi'nde doktor Jarrett Walsh ve ekibi, kadının yeni tip koronavirüse yakalanmış olup olmadığını öğrenmek için gerçekleştirilen test sırasında kafatasının altından delik açıldığını gördü. Olay ile ilgili paylaşılan bilgilere göre yeni tip koronavirüs testi gerçekleştirilen kadının kafatasını koruyan duvar yırtıldı ve beyin omurilik sıvısı burnundan aktı.

Koronavirüs testi yapılırken meydana gelen ve insanları hayrete düşüren korkunç olay hakkında önemli açıklamalarda bulunan Doktor Jarrett Walsh, sürüntü testinde kullanılan çubuğun kafatasının altından delik açmasını kadının intrakraniyal hipertansiyon tedavisi görmesinin bir sonucu olduğunu söyledi. Yaşanan olaya ilişkin insanlara uyarıda bulunan uzmanlar, kafa kaidesi ameliyatı olanların veya aşırı sinüse sahip olanların COVID-19 testinde kesinlikle oral sürüntü alınmasını istemelerini tavsiye etti.

Yeni Tip Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkışının üstünden kısa bir süre sonra tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde etkisini sürdürmeye hala devam ediyor. İnsanları büyük bir risk altında bırakan salgına son vermeye yönelik aşı çalışmaları şu an dünya genelinde devam etse de yüzde yüz başarılı bir aşı henüz elde edilemedi. Bilim insanlarının paylaştığı bilgilere göre yüzde yüz başarı oranına sahip bir aşının 2021 yılında gelebileceği tahmin ediliyor.