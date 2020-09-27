Koronavirüs Testi Pozitif Çıkanlara Elektronik Bileklik Takılacak

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken koronavirüs testi pozitif olanlar için yeni bir uygulamaya geçiliyor. Habertürk'teki Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir röportaj gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği röportajı köşe yazısına taşıyan Muharrem Sarıkaya tarafından aktarılan bilgiye göre COVID-19 testi pozitif çıkanlara elektronik bileklik takılacak. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Testi Pozitif Olanlar İçin Yeni Uygulama Geliyor

COVID-19 testi pozitif olan hastalar evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkıyorlar ve hastalığı diğer insanlara bulaştırıyorlar. Bu durum çok ciddi bir problemi ortaya çıkarıyor. Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısında yer alan bilgilere göre COVID-19 testi pozitif olup dışarı çıkanlara yönelik yeni bir uygulamaya geçiliyor. Paylaşılan bilgilere göre COVID-19 testi pozitif olanlara elektronik bileklik takılacak.

Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısında yer alan bilgilere göre elektronik bileklik için iki farklı model bulunuyor ancak hangi modelin uygulanacağı konusunda henüz karar verilmemiş. Birinci modele göre testi pozitif olan ve evinde karantinada olması gereken kişilere elektronik bileklik takılacak ve kişi evden ayrıldığı takdirde merkezdeki alarm çalacak.

İkinci model de aynı mantık ile çalışıyor ancak eve yerleştirilen takip cihazı kişiyi takibe alacak. Eve yerleştirilen takip cihazı, belirlenen koordinatların dışına çıkıldığında alarm çalarak kişiyi uyaracak. Kişi, belirlenen koordinatlardan uzaklaşmaya devam ettiği takdirde merkez merkezdeki alarm çalacak. Muharrem Sarıkaya tarafından aktarılan bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hangi modelin daha faydalı olduğuna karar kıldıkları takdirde uygulama aşamasına geçileceğini bildirdi.