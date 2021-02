Koronavirüs Türkiye Varyantı Ortaya Çıktı! Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Koronavirüs Türkiye varyantı ilk defa açıklandı. Bilim Kurulu Üyesü Prof. Tezer tarafından yapılan açıklama ile virüsün Türkiye'de farklı mutasyonlar geçirdiğini ve bu mutasyon şeklinin ülkede yayılmaya başladığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasan Tezer Türkiye'ye özgü koronavirüs varyantlarının tespit edildiğini söyledi. Prof. Tezer "Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz" dedi.

DHA'ya açıklamalar yapan Tezer, İngiltere'de çıkan mutasyon sonrasında Türkiye'de incelemelerin yapılmaya başlandığını aktardı. İncelemeler sonrasında İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da çıkan varyantlara dair bulgular elde edildiğinin altını çizen Tezer, Türkiye'ye özgü varyantlar bulduk açıklamasını yaptı.

Yeni varyantların ortaya çıkmasının sürpriz olmadığının altını çizen Hasan Tezer, bunların etkilerinin önemli olduğunun altını çizdi. Henüz Türkiye'de ortaya çıkan varyantın etkilerine dair elimizde veri olmadığını belirten bilim kurulu üyesi, bunların tespiti için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Koronavirüs, halihazırda Wuhan'da ilk görüldüğü halinden çok uzak. İnsandan insana taşınırken çeşitli farklılıklar gösteren ve evrimleşen virüs, farklı varyantları ile dünyada dolanmaya devam ediyor. Bunların en bilineni ise daha hızlı yayıldığı ispatlanan İngiltere varyantı. İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ve Brezilya'da da farklı versiyonlarının olduğu biliniyor. Türkiye'deki varyantlara dair ilk açıklama ise Hasan Tezer'den gelmiş oldu.

Tezer, virüsün mutasyon geçirmesinin doğal olduğunu ve Türkiye'de farklı varyantların oluşmasının ise şaşırılacak bir durum olmadığının altını çizdi. Buna rağmen yeni varyantın etkilerini tam olarka hesaplayamadıklarını söyleyen Tezer, "Tüm virüsler yayılabilmek ve çoğalabilmek için kendilerini kopyalarken mutasyon geçiriyor." dedi.

Varyantların birçoğunun büyük farklılıklar içermediğini ve bazılarının virüsün hayatta kalmasını zorlaştırdığını kaydeden Prof. Tezer, İngiltere'de olduğu gibi bazı varyantların ise daha gülü virüsler ortaya çıkarabildiğini hatırlattı.

Prof. Tezer, Türkiye'de mutasyonlu virüsün artışının durdurulamaması durumunda daha farklı mutasyonların da gerçekleşebileceği uyarısında bulunuyor: "Bu virüs her ay 1-2 kez mutasyona uğruyor. O yüzden koruyucu önlemlerin şu dönemde özellikle daha sıkı uygulanması gerekiyor ki önümüzü görebilirim. Virüs her çoğaldığında değişik mutasyonlar meydana gelebiliyor. Her ülkenin farklı mutasyonu, genetik haritası olabilir. Şu an tam etkilenmiş durumda değiliz; ama etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Veriler şubatın ortasından sonra bunun olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden de bu dönemde alınacak önlemler bunun önünü kesmede önemli olacak."

Tezer Nisan sonuna kadar İngiltere'deki mutasyonlu virüsün Avrupa'da baskın tip olmasının beklendiğini söyledi ve Türkiye'de de bugüne kadar 400 civarında mutasyonlu virüs vakası tespit edildiğini açıkladı. İngiltere Genetik İzleme Programı Başkanı Prof. Sharon Peacock da BBC'ye yaptığı açıklamada, bu mutasyonun büyük ihtimalle dünyada yayılacağını söylemişti.

Prof. Tezer Avrupa'daki vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye'de de bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu ve "Ülkemizde de mutasyonlu virüsler artıyor ve bunlar çok daha kolay yayılıyor" diye konuştu. İki gün önce DHA'ya konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz da İngiltere varyantının Türkiye'de baskın olması durumunda önlemlerin artırılabileceğini söylemişti.