Koronavirüs Türkiye'de 3 Mayıs'ta Zirveyi Görebilir! Uzmanlar Açıkladı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) tarafından ortaya konulan bir araştırmaya göre ülkemizdeki Koronavirüsün pik noktası 3 Mayıs'ı işaret ediyor. Araştırma sonucunda Koronavirüsün 100 bine yakın kişiyi etkiledikten sonra düşüşe geçeceği belirtildi.

Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar tarafından hazırlanan "COVID-19 Salgınında Türkiye'de Zirve Noktası ve Normalleşme Dönemine Kademeli Geçiş Zamanı Tahminleri" raporu Koronavirüsün pik noktasının 3 Mayıs olacağını gösteriyor. Hasta sayısı; günlük iyileşen ve ölen sayısının toplamına eşit olduğu noktada Koronavirüs azalmaya başlayacak.

Koronavirüsten ne zaman kurtulacağız?

Aktif hasta sayısının tahmin aralığı olarak 28 Nisan-8 Mayıs tarihine kadar artacağı ve bu tarihten sonra da vaka sayısında düşüşler yaşanıp ölüm oranın sabit seyredeceği düşünülüyor. Hatta bundan sadece bir ay gibi kısa sürede hayat normalleşmeye başlayacak ve yaz sonuna doğru Koronavirüsü atlatmış olacağız.

"Yapılan tahminlere göre, aktif vaka sayısının görece düşük seviyelere indiği haziran başı-ortası kademeli olarak tedbirlerin gevşetilebileceği tarih aralığı ve haziran ortası normalleşme süresine başlanacak"

Haziran ayının ilk döneminde kademeli olarak tedbirlerin gevşetileceği tahmin ediliyorken 5 milyondan fazla insanın toplumsal yaşama tekrardan adapte sürecinin başlayacağı düşünülüyor. Ancak bu süreç içerisinde tokalaşmama, sık sık el yıkama gibi tedbirlerin devam etmesi gerekiyor.

TEPAV tarafından açıklanan verileri ve diğer detayları görmek için TEPAV resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yazıya göz atabilirsiniz.