Koronavirüs Döneminde Uçakla Seyahat Etmek Güvenli Mi? İşte Araştırma Sonucu

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Pandemi döneminde uçağa binmek güvenli midir? Koronavirüs döneminde uçak ile seyahat etmek sanılanan aksine çok daha güvenli olabilir. İşte uçakla seyahat etmek güvenli mi? sorusunun yanıtı.

Koronavirüs Döneminde Uçakla Seyahat Etmek Güvenli Mi?

BGR.com'un aktardığı habere göre, bir istatistik profesörü koronavirüsün uçakta yayılma riskini ölçmeye çalıştı.

Profesör, tüm yolcuların maske taktığı kısa mesafeli uçuşlarda uçuş sırasında COVID-19 bulaşma riskinin 4.300'de 1 olduğunu orta koltukta kimse oturmaz ise bu oranın 7.700'de 1'e düştüğü bilgisini aktardı.

Uçaklardaki klima sistemi havadaki partiküllerin %99,99'unu filtrelerken her iki ila üç dakikada bir kabinin havasını değiştirmekte. Böylece koronavirüsün uçakta bulunma riski en aza indiriliyor.

Havalimanına girişlerde ateş ölçümü yapılmakta. Ateşi yüksek olan yolcular içeri alınmamakta ve en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmekte. Araştırmalar koronavirüs döneminde uçakla seyahat etmenin güvenli olduğunu göstermekte.

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