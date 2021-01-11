Prof. Dr. Özlü’den Koronavirüs Üçüncü Dalga Uyarısı!

Koronavirüs üçüncü dalga olabilir mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, merak edilen soruyu yanıtlayarak vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Özlü tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.

Koronavirüs Üçüncü Dalga Yaşanacak mı?

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken birçok ülke, üçüncü dalga ile karşı karşıya kaldı. Peki, Türkiye’de üçüncü dalga olma ihtimali var mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV’de katıldığı bir programda konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs ile beraber birçok ülkede vaka artışlarının ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, bu nedenle, 3. dalga beklendiğini açıkladı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İngiltere bazlı olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yeni mutasyonlu virüsle birlikte vaka artışları ortaya çıkmaya başladı. Yani yeni 3. dalga bekleniyor. Bu bakımdan üçüncü dalgaya hazırlıklı olunması lazım. Bu bakımdan üçüncü dalga açısından mesafeye ve sosyal izolasyona temizliğe dikkat edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özlü, “Yeni mutasyonla ilgili önümüzü göremiyoruz. Zor durumla karşılaşacağımızı öngörmek çok zor şu anda. Takip ediyoruz, umarım bu kontrolsüz artışların dünyanın diğer ülkelerinde tekrarlanmaz” şeklinde konuştu.

Ülkemizde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlü, “Tedbirlere devam edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Gerçekten alınan tedbirler işe yaradı. Salgında önemli ölçüde irtifa kaydedildi yani düşme kaydedildi. Vaka sayılarımızla hastane doluluk oranımızda azaldı. Bu aslında yaptığımı işin işe yaradığını tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Çin Aşısı Ne Zaman Yapılacak?

30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye getirilen CoronaVac isimli COVID-19 aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak? Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, "Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor” ifadeleri yer almıştı ve açıklamaya şu şekilde devam edilmişti: