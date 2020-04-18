Dünya Genelinde Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (18 Nisan)

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son veriler.

Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç?

18 Nisan 2020 itibari ile dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 2.256.844 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 154.686 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 571.851 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Afrika Komusyonu gerekli tedbirleri alınmaması durumunda Afrika'da koronavirüsü nedeniyle 300,000 ila 3,300,000 kişinin hayatını kaybedebileceğini açıklarken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkede koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 65.000'e ulaşabileceğini belirtti.

Alınan önlemlerin olumlu sonuçlarının gözlemlendiği ve önlemlerin gevşetilmeye başlanabileceği, koronavirüsü ile mücadele görev gücünün Beyaz Saray'da günlük olarak gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında belirtilmişti. Önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili olarak valilere yetki verildiğini gerçekleştirdiği konuşmada belirten Trump, önlem gevşetme sürecinin 3 aşamalı olacağını ve kontrollü gidileceğini de ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, koronavirüsüne yakalanan kişi sayısı 706.779 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 37.079 kişi olan Amerika Birleşik Devletleri, dünya genelinde en fazla vaka ve ölü sayısına sahip olan ülke. Geçtiğimiz günlerde, Amerika'da alınan tedbirlerin gevşetilebileceğine dair açıklamada bulunan Başkan Trump, ülke genelinde koronavirüsü vaka sayısında düşüş beklendiğini ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 60.000 ila 65.000'e düşmesini beklediklerini ifade etti.

Yakın döneme kadar koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 100.000 ila 240.000 arasında olmasını beklediklerini ifade eden Donalp Trump, alınan önlemlerin olumlu sonuçlarını gördüklerini ve hayatını kaybeden kişi sayısının azalarak 60.000 ila 65.000 arasında olmasını beklediklerini belirtti. Donald Trump, koronavirüsü salgınının yayılma artışının durduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Türkiye'de Son Durum Ne?

17 Nisan itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 78.546 oldu. Toplam can kaybı ise 1.769'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.845, toplam iyileşen hasta sayısı ise 8.631 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.014 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 558.413 olduğu açıklandı.