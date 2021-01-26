Bilim Kurulu Üyesinden Endişe Verici Koronavirüs Vakaları Açıklaması

Koronavirüs vakaları ülkemizde artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, az semptomatik ya da belirti gösterdiği halde hastaneye gitmeyerek koronavirüs yayan vakaların, hastaneye başvurup testleri pozitif çıkan vaka sayısından daha fazla olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özlü tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Koronavirüs Vakaları Hakkında Kritik Açıklama

Yeni tip koronavirüs salgınının devam ettiğini söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Vaka sayılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlü, "Şu andan tedbirleri aksatmamak lazım, gevşememek lazım. Rakamlar şu anda iyi. 30 bin civarında rakamlar varken şimdi 6 binlere kadar indi ama dikkat ederseniz biz nisan ayında ilk vakalar yaşandığı zaman ‘pik’, yani en çok vaka sayısı 5 bindi. Bugün bakıldığı zaman ondan daha yüksek bir sayı var. Yani ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özlü, “Tabii ki bunlar test yaptırıp pozitif çıkanlar, bir de test yaptırmayıp pozitif olanlar var. Az semptomatik olanlar veya rahatsız olduğu halde hekime gitmeyenler, evde kalanlar var. Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından daha fazla. Onun için dikkatli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Yeni Dalga Yaşanacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup, hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Eğer şimdi buna uymazsak, bu okul tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olursa, aynen Kurban Bayramı’nda olduğu gibi, bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki Kurban Bayramı’nda yaşanan insan hareketliliği, onu takip eden 1-2 ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek, aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir” ifadelerine yer vermişti ve şu şekilde devam etmişti: