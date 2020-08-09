Koronavirüs Vakalarında Hastaneye Yatış Şartları Değişti! İşte Detaylar

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs vakalarında hastaneye yatış şartlarını değiştirdiğini açıkladı. Peki, hastaneye yatış şartlarında ne gibi bir değişiklik yapıldı? Koronavirüs hastalarında hastaneye yatış şartlarındaki değişiklik ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Vakalarında Hataneye Yatış Şartları Nedir?

Hürriyet'teki habere göre, Sağlık Bakanlığı, evden takip ve yatan hasta algoritmasını değiştirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değişikliğe göre bir hastanın hastanede yatabilmesi için nefes darlığı, solunum sıkıntısı, oral alımda ve beslenme zorluk olması şartı getirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kas-eklem ağrıları, karın ağrısı veya ishal, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, koku veya tat alma bozukluğu olan hastaların bakımları evde yapılacak. Bu belirtilere, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, oral alımda ve beslenmede zorluk eklenmesi halinde hastanın tedavisi hastanede devam edecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen algoritmaya göre hastanın nefes darlığı, solunum sıkıntısı, oral alımda ve beslenmede zorluk belirtileri yoksa haff-orta pnömoni (zatürre) olarak kabul edilecek. Koronavirüs hastasına 5 gün boyunca hidrosiklorokin veya favipravir tedavisi başlayacak. Asemptomatik vakalara da beş gün süreyle bu tedavi uygulanacak.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 8 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 239.622 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.829'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 222.656 olarak açıklandı.