Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüs Vakalarının Artma Nedenini Açıkladı

Yeni tip koronavirüs vakalarında özellikle son dönemde çok ciddi bir artış yaşandı. Peki, koronavirüs vakaları neden hızlı bir şekilde artmaya devam ediliyor? Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs vakalarının artma nedeni ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Vakalarının Artma Nedeni Nedir?

Vaka sayılarının artışında üç noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yamanel, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aile içinde de mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye dikkat etmek lazım. Eğer kendimizden şüphe ediyorsak mutlaka aile içinde de maske takmamız gerekir. İkinci olarak, sosyal ortamlarda dağılım çok fazla oluyor. Düğünlerde, restoran, kafe gibi yerlerde dağılım fazla oluyor. Üçüncüsü de iş yerlerinde. İş yerlerinde de mutlaka tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. İş arkadaşlarımızdan geçişler çok fazla oluyor. Bu nedenle de iş yerinde hem sosyal mesafeye hem de maske takmaya özen göstermemiz lazım" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel, "Virüs hepimize bulaşabilir. Kendimizi virüslüymüş gibi, hep hastaymış gibi algılayarak zaten maske takıyoruz. Eğer hastaysak buna daha çok uymamız gerekiyor. O yüzden çekinilecek bir şey yok. Artışların sebeplerinden bir tanesi aileler. Bir aileden 8-10 vaka görüyoruz. Bu nedenle aile içi temastan mutlaka kaçınmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yamanel, "Aile içinde sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Kendimizde belirtiler görüyorsak mutlaka maske takmamız gerekiyor. Aile içinde de teması en aza indirmemiz lazım. Hasta olmasak bile teması en aza indirmemiz gerekiyor. Çalışanların da aile içine geri dönüşlerde mutlaka sakınmaları gerekiyor. Aile içinden bir kişi bulaştırıcı olursa bütün aileye bulaşıyor ve vakalarımız genellikle ailesel vakalar haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, açıklamalarına şu şekilde devam etti: