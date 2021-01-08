Araştırma: Koronavirüs Vakalarının Yarısı Semptomsuz Vakalardan Kaynaklanıyor

Yeni bir araştırma sonucunda yeni koronavirüs vakalarının en az %50’si yeni tip koronavirüse yakalanan ancak semptom göstermeyen insanlardan kaynaklandığı ortaya çıktı. Semptom göstermeyen vakalar grubu ise COVID-19’a yakalandığı ilk günden itibaren hiçbir zaman semptom göstermeyen veya semptomları henüz hissetmeye başlamamış kişileri kapsıyor.

Koronavirüs Vakalarını Çoğaltan Faktör: Semptomsuz Vakalar

Bilim insanları, COVID-19 salgınının dünya geneline yayıldığı ilk günden itibaren yeni tip koronavirüse yakalanmış kişilerin hiçbir semptom göstermese bile başkalarına koronavirüs bulaştırabileceğini biliyor. Perşembe günü Journal of the American Medical Association tarafından yayımlanan bir araştırma ise semptom göstermeyen insanların kaç tane vakanın oluşmasına neden olduğunu ortaya çıkardı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri aracılığı ile toplanan veriler, semptom göstermeyen kişilerin başkalarına virüs bulaştırarak yeni neden olduğu vakaların %50’den fazlasını oluşturduğunu gösterdi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı ve yeni çalışmanın yazarı Jay Butler, bulguların maske takma ve sosyal mesafe gibi kurallara uymanın önemini vurguladığını söyledi.

Araştırma için potansiyel COVID-19 vericileri üç grupta incelendi. Bu üç grup pre-semptomatik (henüz semptom göstermemiş kişiler), hiçbir zaman semptom göstermemiş kişiler ve semptom gösteren kişilerden oluştu.

Araştırmacılar daha sonra insanların virüsü en çok bulaştırabileceği güne bağlı olarak her bir grubun COVID-19’u ne kadar yayabileceğini incelemeye başladı. Başlangıçta tüm gruplardaki insanların koronavirüse yakalandıktan beş gün sonra virüsü en çok bulaştırabilecek seviyeye geldiği varsayıldı. Araştırmacıların bulduğu ortalama kuluçka dönemi çoğu insanın maruz kaldıktan sonra semptom göstermesi için aradan geçen süre oldu.

Araştırmanın başlangıcında insanların %30’unun asemptomatik olduğu ve bu bireylerin semptom gösteren veya er ya da geç gösterecek kişiler kadar virüsü bulaştırabileceği varsayılıyordu. Bu varsayımlara dayanarak asemptomatik kişilerin enfeksiyonların %24’ünden tek başına sorumlu olduğu ileri sürüldü ancak araştırmacılar daha sonra bulaşıcılığın en yüksek seviyesinin üç, dört, altı ve yedi gün sonra meydana geldiği senaryoları da ele aldılar.

Bu senaryoların çoğunda semptom göstermeyen (asemptomatik ve pre-semptomatik) kişilerin yeni vakaların en az %50’sine yol açtığı tespit edildi. Butler, bulaşıcılık oranının genellikle %50’nin üzerinde olduğunu ve söz konusu bulgunun oldukça şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.