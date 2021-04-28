Sağlık Bakanı Koronavirüs Vakası En Çok Artan İlleri Açıkladı

Koronavirüs vakası en çok artan iller Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Geçtiğimiz haftadan bu yana yoğun bir aşılama sürecinde olduklarını kaydeden Bakan Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısının detaylarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda son hafta içerisinde Koronavirüs vakası en çok artan illeri sıraladı.

Koronavirüs vakası en çok artan iller hangileri?

Bakan Koca'nın açıklamasına göre en çok alarm veren iller arasında Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı, Giresun, Karaman, Erzurum, Bolu, Kars ve Hakkari yer alıyor. Vaka konusunda en çok azalmayı yaşayan şehirler arasında ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun, Yozgat, Kırklareli, Kilis, Balıkesir ve Eskişehir bulunuyor.

Sağlık Bakanı tweet'te, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat." ifadelerini kullandı.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. pic.twitter.com/QRiOoILGgQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021

Bu şehirlerin haricinde Koronavirüs vakası azalan iller de paylaşıldı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre, vaka konusunda geçtiğimiz hafta zirvede bulunan Çanakkale, vaka sayılarını azaltmayı başardı.

Sağlık Bakanı ayrıca aşı ikna ekiplerinin büyük bir çaba gösterdiğini ve bu sayede binlerce vatandaşın aşılandığını aktardı. "İkna ekipleri tek başına değil, ama onların da katkısı var. Aşılı olanların ne şekilde hastalığı hafif geçirdiğini herkes görmeye başladıkça aşıya eğilim daha da artabiliyor" dedi.

Rus aşısı Sputnik V Türkiye'ye geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, ülkemizde yeni bir aşının daha uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim. Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı projeleri hakkında da açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşı adayının faz 2 çalışmasının bitmek üzere olduğunu söyledi. Bakan Koca, önümüzdeki ay içerisinde faz 3 yani son aşamanın başlayacağını ifade etti. Üçüncü inaktif aşının faz 1 klinik çalışmasının çok kısa süre içerisinde başlayacağını duyurdu.

Ülkemizde şu anda Çin merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ve Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği aşı yer alıyor.