Koronavirüs Vakası: Hapşırdığı İçin Dövüldü

Hindistan Maharaştra eyaletinin Kolhapur şehrinde hapşıran bir sürücü fena dövüldü. Güvenlik kameralarına takılan olayın detayları haberimizde.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını solunum yoluyla bulaştığından elleri güzelce yıkamak, ağzı kapamak son derece önemli. Alerji mevsiminde olmamanızın da etkisiyle sıklıkla hapşırıyoruz. Koronavirüsü nedeniyle hassasiyet üst seviyede.

Herkesin aklında o soru: “Markette veya başka bir yerde ya hapşırırsam?” Geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta halı dükkanında bir kişi hapşırmış, çalışan ve müşteriler sağa sola kaçışmıştı; neyse ki kavga çıkmamıştı. Konya'da ise koronavirüs kavgası kanlı bitmişti. Hindistan’da benzer bir olay yaşandı ancak kavga ile sonuçlandı.

Olay şöyle gerçekleşti; Motosiklet sürücüsü diğer sürücüye hapşırdığında koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla neden yüzünü mendil vb. bir şeyle kapatmadığını sordu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, trafik tıkandı. Görüntüler anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Was only a matter of time.

Couple in Maharasthra's Kolhapur assault a man allegedly for sneezing and not wearing mask in public area.

