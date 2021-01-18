Koronavirüs ve Sigaranın Akciğere Etkisi Araştırıldı: Hangisi Daha Yıkıcı?

2020 yılının mart ayından bu yana binlerce koronavirüs hastasını tedavi eden bir doktor, yeni tip koronavirüsü atlatan birçok insanı etkileyebilecek korkunç bir semptom konusunda uyardı. Koronavirüs ve sigaranın akciğere etkisi ile ilgili açıklamada bulunan Dr. Brittany Bankhead-Kendall, COVID-19’un akciğer üzerinde çok daha büyük hasarlar bıraktığını söyledi.

Koronavirüs ve Sigaranın Akciğere Etkisi Nedir?

Yeni tip koronavirüsü yenmek, enfekte olan kişinin virüsten sonsuza kadar kurtulduğu anlamına gelmiyor. İnsanların büyük bir çoğunluğu virüsü atlattıktan sonra ağır semptomlardan da kurtuluyor olsa da enfekte olan kişilerin önemli bir kısmı için koronavirüsün en ağır belirtileri haftalar hatta aylarca sürebiliyor. Bu belirtiler içerisinde genellikle nefes almakta güçlük, yorgunluk gibi belirtiler yer alsa da COVID-19’la doğrudan bağlantılı olmayan bazı belirtiler de görülebiliyor.

Virüsü atlattıktan sonra semptomlar da yavaştan etkisini azaltmaya başlasa da akciğerlerin eski haline dönmesi çok daha zaman alabilir. Teksas merkezli bir cerrah, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hastalığın bu yönünün altını çizdi. Doktor, COVID-19’un bu zamana kadar en çok sigara içen insanın akciğerinden çok daha kötü bir hale getirdiğini ifade etti.

Doktorun ifadelerine göre normal bir akciğer röntgende siyah görünüyor çünkü tarama yapılırken bölgede sıra dışı hiçbir şey tespit edilmiyor. Sigara içen kişilerin röntgen sonucunda ise akciğerinde yara izi ve tıkanıklığın bir göstergesi olan beyaz noktalar görünüyor. COVID-19’a yakalanan bir insanın akciğerindeyse sigara içen insanın akciğerinde olan yara izlerinden çok daha fazla iz bulunuyor. Bu sebepten ötürü COVID-19’a yakalanmış bir insanın akciğeri sigara içen kişinin akciğerinden daha beyaz görünüyor.

Bankhead-Kendall, 2020 yılının mart ayından bu yana binlerce hastayı tedavi ettiğini ve koronavirüse yakalanan hastaların göğüs röntgeninde genellikle bu tür izlerin göründüğünü belirtti. Doktor, akciğerinde beyaz lekeleri olan insanların röntgenin çekildiği zaman iyi hissettiğini söylemesinin hiçbir şeyi değiştirmediğini, ilerleyen zamanlarda sorun yaşama olasılığının oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Bankhead-Kendall, COVID-19 sonrası nefes darlığı yaşayan kişilerin doktorlarıyla iletişim halinde olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca enfeksiyonun ağır semptomlarının önüne geçmek için koronavirüs aşısı yaptırmanın önemini de vurguladı.