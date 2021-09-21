Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vefat sayısı İspanyol gribinin ölüm sayısını geçti. ABD'de COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 675 bini aştı. Ülkede koronavirüs kaynaklı günlük ölüm sayısının 1900'den fazla olduğu açıklandı.

Koronavirüs Vefat Sayısı İspanyol Gribinin Çok Üstünde

ABD'de yeni tip koronavirüse yakalanan ve salgın nedeni ile hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor. Bu durum, ülkenin sağlık sistemini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının resmi olarak duyurulduğu 2019 yılından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İspanyol gribi vefat sayısını geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan son verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs nedeni ile 675.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Bu, ABD'de COVID-19 vefat sayısının 1918 yılında ortaya çıkan İspanyol gribinin ölüm sayısını geçtiği anlamına geliyor.

Yayımlanan son verilere göre ülkede koronavirüs kaynaklı günlük ölüm sayısı 1900'ü aştı. Delta varyantı nedeni ile vaka sayılarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı her ne kadar İspanyol gribi vefat sayısını geride bırakmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun geçtiğimiz yüzyıla kıyasla önemli ölçüde arttığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

İspanyol gribi özellikle genç yaştaki insanlar arasında ölümcüldü. COVID-19 ise daha büyük yaş grupları arasında ölümcül. İki salgın arasındaki diğer önemli fark ise günümüzde virüse karşı önemli koruma sağlayan birden fazla aşıya erişimin olmasıdır.

Günümüzde birden fazla aşıya erişim mümkün olsa da aşılar hakkında yanlış bilgiler internet ortamında çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu durum, insanların aşı olma kararını doğrudan etkiliyor. Aşı yaptırmayan insanlar, virüsü çok ağır bir şekilde atlatıyor veya hayatını kaybediyor.

Hastaneye Yatmayı Önlemede En İyi Aşı Belli Oldu

ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya göre Moderna tarafından geliştirilen aşının hastaneye yatmayı önleme oranı yüzde 93 seviyesinde. BioNTech aşısının hastaneye yatmayı önleme oranının yüzde 88 olduğu ortaya çıktı. Johnson&Johnson aşısının koruma oranının ise yüzde 71 olduğu açıklandı.

Moderna ve BioNTech aşılarının ilk dört ay boyunca hastaneye yatmaya karşı hemen hemen aynı seviyede koruduğu ortaya çıktı. BioNTech aşısının hastaneye yatmaya karşı koruma oranı dört ay sonra yüzde 77'ye düştü. Moderna aşısının koruma oranı ise aynı süre zarfında yalnızca yüzde 1 düştü.