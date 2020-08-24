Koronavirüs Nedeniyle Video Düzenleme Programlarına İlgi Tavan Yaptı

Öğretmenlerin uzaktan eğitim için içerikler üretmesi ile birlikte okullarda ekran kaydı ve video düzenleme programlarına olan ilgi bir hayli yükseldi. Artan koronavirüs vaka sayıları göz önüne alındığında bu ilgi daha da artacakmış gibi gözüküyor.

Koronavirüs Video Düzenleme Programlarına İlgiyi Yükseltti!

Güney Kore'nin 1 numaralı video oynatıcısı GOM Player ile tanınan ve yirmi yılı aşkın süredir videoyla ilgili yazılımlarda uzman olan GOM & Company, video düzenleme ve ekran kaydı programlarına olan ilginin son dönemlerde %300'den fazla artış gösterdiğini açıkladı.

Özellikle eğitim alanında yüksek talep gören, kullanımı kolay bir ekran kaydedici olan GOM Cam Pro, sadece PC ekranını değil aynı zamanda PowerPoint slaytlarını da kaydedebildiği için online ders materyalleri yapımında oldukça kullanışlı.

Şirket, GOM Cam Pro'ya olan talep ve kullanım oranı arttıkça programa yeni ek özellikler getirerek aktif kullanıcıların isteklerini karşılayacak güncellemeler yapmaya devam etmekte. Bu güncellemelerden birisi de bölünmüş depolama özelliği.

Uzun süreli kayıtlarda video düzenlemenin zor olmasına dair geri dönüşler alan şirket bundan dolayı kaydedilen dosyaların dakikalara bölünerek kaydedilmesini sağlayan bir özellik geliştirdi. Bu özelliği kullanarak, kaydedilmiş uzun süreli video dosyaları bölünebilmekte ve rahatlıkla düzenlenebilmekte.

GOM Cam Pro, kullanıcıların PC ekranını yüksek çözünürlükte kaydetmelerini sağlıyor.

Program kullanıcıların bir PowerPoint dosyası seçmesine, PowerPoint dosyasının yanına web kamerasıyla kendi görüntülerini eklemelerine ve ders konusunu rahatça anlatmak, slaytlardaki içerikleri öne çıkarmak için kalem aracını kullanabilmelerine olanak sunuyor.

Online ders içeriği üretmek için video düzenleyicilerin gerekliliğini de unutmamak gerekiyor. GOM Mix Pro uygun fiyatı, kolay kullanımı ve Türkçe arayüzüyle bunun için adeta biçilmiş kaftan diyebiliriz.

GOM Mix Pro, video düzenlemeyi kolaylaştırmak için kullanımı kolay bir arayüze ve zaman çizelgesine sahip. Ayrıca video kalitesini artırmak için video düzenleme kaynakları, gelişmiş şablonlar ve çeşitli kaplama klipleri sağlanmış durumda. GOM Mix Pro ile kaydedilmiş çevrimiçi ders videolarına açıklayıcı metin veya ders materyallerinin resimlerini ekleyerek slaytlar oluşturmak çok kolay.

GOM Cam Pro ve GOM Mix Pro'nun fiyat konusunda çok uygun olduğunu belirtmek gerekiyor. Her iki yazılımı aynı anda denemek isterseniz GOM Paketi seçeneği sunulmuş durumda. GOM Paketi fiyat olarak daha uyguna geliyor.

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