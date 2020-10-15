Bu Kokuları Almıyorsanız COVID-19'a Yakalanmış Olabilirsiniz

Koronavirüs'e yakalananların almadığı kokular tespit edilebilmesi için yapılan araştırma sonuçları şaşırtıyor. Her mutfakta bulunan bu kokuları eğer almıyorsanız, Koronavirüse yakalanmış olabilirsiniz.

Koku ve tat alma duyularını kaybetmek, en sık bildirilen Koronavirüs semptomları arasında ve COVID-19'un varlığının en net göstergesi olarak gösteriliyordu. Araştırmacılar, Koronavirüs'e yakalananların almadığı kokuları ortaya koyan bir inceleme yayınladılar.

Dünya çapında onlarca farklı semptom göstererek sağlık araştırmacılarını şaşırtan Koronavirüs, en belirgin olarak yüksek ateşe ve duyu organlarında zayıflamaya yol açıyor. Hindistan'da yapılan yeni bir araştırma, bazı kokuların kaybolmasının Koronavirüs için daha uyarıcı olduğunu gösteriyor.

Koronavirüse Yakalananlar Bu Kokuları Alamıyor

Uzmanlar çoğu insanın aşina olacağı ve kolayca bulunabileceği beş ortak kokuya karar verdi: Nane, rezene, Hindistan cevizi yağı, sarımsak ve kakule. Koronavirüs koku testinde ayrıca işleri daha da kolaylaştırmak için bir test kiti oluşturuldu ve böylece insanlar, bu kokuları evde deneyebilir.

Hindistan cevizi yağı ve nane kokusu almakta zorlandıklarını söyleyen katılımcıların büyük olasılıkla COVID-19'a yakalandığı tespit edildi. Katılımcıların neredeyse yüzde 25'i nane kokusunu ve yüzde 21'i ise Hindistan cevizi yağını koklayamadıklarını bildirdi.

Vanderbilt Üniversitesi'ndeki bir ekip, virüsün nasıl koku ve tat kaybına yol açtığını da açıkladı. Uzmanlara göre virüs solunum yolunu etkileyerek, o bölgede tıkanıklığa yol açıyor:

“Koronavirüs için düşünülen olasılık, üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin genellikle tıkanıklık ve koku almasını engelleyebilecek burun semptomlarına sahip olmasıdır. Burun boşluğunun tepesinde bulunan koku siniri tıkanıyor. Ancak özellikle uzun veya kalıcı koku fonksiyonu kaybı olan kişiler için birincil nedenin, virüsün burun içinde koku alma veya koku nöronlarının kaybına yol açabilecek iltihaplı bir reaksiyona neden olmasıdır."

Yakın tarihli bir New York Times analizine göre, COVID-19 hastalarının neredeyse yüzde 90'ı koku alamama semptomunu bildirdi. Ayrıca CDC tarafından resmi olarak ortaya konan tüm COVID-19 semptomlarına buradan bakabilirsiniz.