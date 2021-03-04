Bir Ülkede Tüm Koronavirüs Yasakları Kaldırılıyor!

Koronavirüs yasakları, vaka sayılarının artmaması için oldukça büyük bir öneme sahip. Şu anda dünyanın dört bir tarafında yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanırken bir ülkede ilginç bir karar alındı. Alınan karar sonucunda tüm COVID-19 kısıtlamaları kaldırılacak.

Koronavirüs Yasakları Hangi Ülkede Kaldırılıyor?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa süre içerisinde dünya geneline yayıldı. Bu zamana kadar tüm dünyada toplam 2,5 milyondan fazla kişi COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Şu anda çok sayıda ülkede salgınla mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanırken Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde tüm dünyayı şaşırtan bir karar alındı.

Teksas Valisi Greg Abbot tarafından alınan karara göre önümüzdeki haftadan itibaren tüm COVID-19 kısıtlamaları kaldırılacak. Karar kapsamında vatandaşların maske takma zorunluluğu da olmayacak. Abbot, işletmelerin tam kapasiteyle çalışmalarına artık izin verileceğini altını çizdi.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 10 Mart 2021 tarihinde sona ereceğini belirten Teksas Valisi Abbot, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Valinin açıklama yaptığı ortam ise tepki topladı. Vali, çok sayıda maske takmayan insanın yer aldığı restoranda konuştu.

Abbot, yaptığı açıklamada, "Salgın yüzünden çok sayıda Teksaslı istihdam konusunda mağdur oldu. Küçük işletme sahipleri faturalarını ödemekte zorlandı. Bu artık sona ermeli, artık Teksas'ı yüzde yüz açmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

43 bin vatandaşların salgın nedeniyle hayatını kaybettiği eyaletin sağlık görevlileri alınan karara tepki gösterdi. Salgının henüz bitmediğinin altını çizen federal sağlık yetkilileri, tedbirlerin gevşetilmemesi konusunda eyaletlere acil uyarı gönderdi. Teksas, Kaliforniya'dan sonra ülkede en fazla koronavirüs vakası görülen eyalet olarak nitelendiriliyor.

Yasakları kaldırma kararı alan eyaletler arasında Michigan, Mississippi ve Louisiana da yer alıyor. Söz konusu eyaletlerin valileri, kapalı mekanlarda uygulanan tedbirlerin kaldırılacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yasakları kaldırma kararı alan eyaletlerin valilerine tepki gösterdi. Biden, yaptığı açıklamada, "İhtiyacımız olan son şey, 'Maskenizi çıkarın her şey yolunda' diyen Neanderthal düşünce" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, maske ve sosyal mesafe kurallarının hala oldukça önemli olduğunu söyledi.