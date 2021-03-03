Bu Site ile Yaşadığınız Yerdeki Koronavirüs Yasaklarını Öğrenin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs yasakları hakkında yapmış olduğu açıklamadan sonra vatandaşların kafasında kısıtlamalarla ilgili birtakım soru işaretleri oluştu. Yerinde karar dönemi ile kısıtlamalar risk seviyesine göre düzenlenmeye başlandığından İstanbul'da yaşayan bir kişi ile Ankara'da yaşayan bir kişinin uyması gereken kısıtlamalar artık aynı değil.

Türkiye'deki koronavirüs kısıtlamaları artık ildeki vaka sayısına bağlı olarak değişiyor. Düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösteriliyor. Örneğin düşük riskli illerde hafta sonu sokağa çıkmak, 65 üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkması serbest, akşam sokağa çıkmak yasakken çok yüksek riskli illerde ise hafta sonu sokağa çıkmak yalnızca pazar günleri sınırlı olmak üzere yasak. Ayrıca çok yüksek risk oluşturan bu illerde 65 üstü ve 20 yaş altına yasakların gevşetilmesi planlanıyor.

Kafe ve restoranların da çok yüksek riskli iller haricinde sabah 07.00 ila 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite açılmasına karar verildi. Halı saha ve havuz gibi etkinlik alanları da düşük riskli illerde sabah 09.00 ila akşam 19.00 arasında artık açık kalabiliyor.

Yeni tip koronavirüsle birlikte azaltılan kamunun çalışma saatleri de tüm Türkiye'de normale döndürüldü. Nikah ve düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ile çok yüksek riskli illerde 50 kişi kapasite ve 1 saati aşmama gibi şartlarla uyum sağlanarak yapılabiliyor.

Örneklerden de anlaşılacağı üzere illerin risk seviyesine bağlı olarak kısıtlamalar da değişkenlik gösteriyor. COVID-19 kısıtlamaları artık Türkiye genelinde aynı olmadığı için birçok vatandaşın da kafası karışmış durumda. Siz de bu vatandaşlardan biriyseniz yaşadığınız yerde uygulanan yasakların neler olduğunu nasıl öğrenebileceğinizin pratik bir yolunu merak ediyor olabilirsiniz. Neler Yasak isimli bir web sitesi, vatandaşların bu sorununu anında gideriyor.

Neler Yasak ile Koronavirüs Yasaklarını Öğrenme

Yaşadığınız yerde uygulanan COVID-19 kısıtlamalarını sadece birkaç adımda görüntülemek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.