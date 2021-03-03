Koronavirüs yeni doğan bebeğin içinde mutasyona uğradı bilgisi gündeme geldi. Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşılama çalışmaları da sürüyor. Bu kez ise koronavirüs ile doğan bebeğin içerisinde koronavirüs mutasyona uğradı.

Koronavirüs Yeni doğan Bebeğin içinde Mutasyona Uğradı

Sciencealert.com'un aktardığı habere göre, COVID-19 şüphesi olan hamile bir kadın, ambulansla İsveç'in Malmö kentindeki Skane Üniversite Hastanesine götürüldü ve ani şiddetli karın ağrısı çekti. Doktorlar, doğmamış bebeğin anormal derecede düşük kalp atış hızına sahip olduğunu fark ettiler ve bebeğin oksijen almada sorun yaşadığına işaret ettiler. Doktorlar acil sezaryen yaptı.

Bebekten alınan kan testleri, oksijenin ciddi derecede düşük olduğunu doğruladı ve boğaz sürüntüleri hem anne hem de bebeğin COVID'den muzdarip olduğunu gösterdi.

Anne ve bebekteki viral genomun aynı olduğu doğrulandı. Bebek sezaryenden hemen sonra anneden izole edildiğinden ve bu testler yapıldığında diğer aile üyeleriyle temasa geçmediğinden, bulgular bebeğin gerçekten doğmadan önce enfekte olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, birkaç gün sonra, yeni genetik sıralama, bebeğin virüs popülasyonunun değiştiğini ve annenin orijinal virüs suşu ile birlikte virüsün mutasyona uğramış bir versiyonunu içerdiğini gösterdi. Bilinen kadarıyla bu, doğumdan önce anneden fetüse geçişin benzersiz ortamında koronavirüsün genetik değişiminin ilk vakası.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.