Koronavirüs Yıllardır Yarasalarla Birlikte Yaşıyordu İddiası

İnsanları enfekte edebilen Koronavirüs onlarca yıldır yarasalarla yaşıyordu ancak bugüne kadar tespit edilmemiş olabilir. İşte Koronavirüs yıllardır yarasalarla yaşıyor iddiası hakkında detaylar.

Glasgow Üniversitesi'nden Prof. David Robertson'un Nature Microbiology dergisinde yayınlanan çalışmasında COVID-19'a neden olan virüsün en yakın bilinen atalarından 40 yıl önce yarasalarda ortaya çıktığını gösteriyor.

Araştırmada Sars-CoV-2 (pandemik koronavirüs) genetik olarak bilinen yarasa virüslerine çok yakın olduğu tespit edilse de, zaman içinde birbirlerinden ayrıldıkları ve bulaş mutasyonuna uğradığı aktarıldı.

Koronavirüs insana nasıl bulaşıyor?

Prof. David Robertson BBC News'e yaptığı açıklamada "Bu, insanlarda ortaya çıkma potansiyeli olan virüslerin bir süredir var olduğunu gösteriyor. Virüsün insan popülasyonuna nerede veya nasıl geçtiğini gerçekten anlamalıyız. Yarasalarda dolaşan genelci virüs olduğunu kanıtlarsak takip etmek daha kolay olabilir" dedi.

Reading Üniversitesi'nden Prof. Mark Pagel ise insanları enfekte edebilen koronavirüsün yarasalarda 40 ila 70 yıldır bulunduğunu ancak tespit edilmediğini belirtti. Ayrıca Pagel'e göre hayvanlarda pandemiye neden olabilecek farklı virüsler yaşıyor olabilir.