Koronavirüse Bağlı Ölümlere Karşı Sinovac mı BionTech mi Daha Etkili?

Koronavirüse bağlı ölümlere karşı Sinovac aşısı mı yoksa BioNTech aşısı mı daha etkili? Uruguay Sağlık Bakanlığı, bu soruyu yanıtlamak için bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüse Bağlı Ölümlere Karşı Hangi Aşı Daha Etkili?

Türkiye'de şu anda Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac ve Pfizer / BioNTech tarafından geliştirilen aşı kullanılıyor. Peki, COVID-19 kaynaklı ölümlere karşı hangi aşı daha etkili? Uruguay Sağlık Bakanlığı, bu konu ile ilgili bir araştırma yaptı.

Uruguay'da yapılan araştırmanın sonucuna göre COVID-19'a bağlı ölümlere karşı CoronaVac aşısı, Pfizer / BioNTech aşısından daha etkili. DW'deki habere göre iki doz CoronaVac aşısı, 14 gün sonra ölümleri yüzde 97, iki doz BioNTech aşısı ise 14 gün sonra ölümleri yüzde 80 oranında azaltıyor.

Araştırmayı yapan uzmanlar, çalışma kapsamında yaş gruplarının, kişinin taşıdığı diğer hastalıkların ve risk gruplarının dikkate alınmadığının altını çizdi. Söz konusu faktörlerin ölüm oranlarına ciddi bir etkisi olduğu belirtildi. Dolayısıyla bu faktörlerin dikkate alınmamasının sonuçları etkileyebileceği ifade edildi.

Yapılan araştırmanın sonucuna göre BioNTech aşısı, COVID-19'un bulaşmasına ve hastaneye yatışlara karşı daha iyi koruma sağlıyor. BioNTech aşısı, koronavirüs bulaşma riskini yüzde 75 oranında azaltırken CoronaVac ise yüzde 57 oranında azaltıyor. Pfizer aşısı, yoğun bakıma alınma riskini yüzde 99 oranında azaltırken Sinovac aşısı ise yüzde 95 oranında düşürüyor.

Sinovac aşısı uygulanan 712 bin 716 kişiden 5 bin 360 kişiye COVID-19 bulaştı. Yoğun bakıma kaldırılan 19 kişiden 6'sı ise hayatını kaybetti. Pfizer aşısı olan 149 bin 329 kişiden 691 kişiye koronavirüs bulaştı. Bir kişi yoğun bakımda tedavi görürken 8 kişi ise öldü. Hayatını kaybeden kişilerin 80'ki yaşlarda olduğu belirtildi.

Sonuç olarak Çin merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının yeni tip koronavirüse bağlı ölümlere karşı daha etkili olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen aşının ise COVID-19'un bulaşmasına ve yoğun bakıma alınma riskine karşı daha etkili olduğu ortaya çıktı.