Koronavirüse Benzeyen Yeni Virüs Keşfedildi!

Koronavirüse benzeyen yeni virüs tespit edildi. COVID-19'un kökenini araştıran bilim insanları, Tayland'da nalburunlu yarasalarda Sars-Cov-2 virüsüne yüzde 90 oranından fazla benzeyen yeni bir virüs türü keşfetti. Keşfedilen virüs türüne ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüse Benzeyen Yeni Virüs: RacCS203

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle toplamda 2 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken Tayland'da ortaya çıkan yeni virüs türü çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu.

Singapur Üniversitesinde görevli Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, COVID-19 virüsünün kökenini araştırmak üzere çalışmalara başlamıştı. NTV'deki habere göre araştırma ekibi, Tayland'da yer alan nalburunlu yarasalarda Sars-Cov-2 ile çok büyük bir genetik benzerliğe sahip yeni virüs tespit etti. Buna ek olarak, Asya'nın çeşitli bölgelerinde Sars-Cov-2 ile akraba olan pek çok virüs türü de keşfedildi.

Örnekleme alanının sadece Tayland ile sınırlı olduğunu belirten bilim insanları, tespit edilen yeni virüslerin birçok ülkedeki yarasalarda yaygın olarak bulunduğunu açıkladı. Nature Communications'ta yayımlanan çalışmada, nalburunlu yarasalarda keşfedilen virüs RacCS203 olarak isimlendirildiği belirtildi. Söz konusu virüsün Sars-Cov-2'nin genetik koduyla yüzde 91,5 oranında benzerliğe sahip olduğu ifade edildi.

Çin'in güneybatısında bulunan Yunan eyaletindeki yarasalarda RmYN02 isimli virüsün tespit edildiği ve bu virüsün COVID-19'un genetik koduna yüzde 93,6 oranında benzerlik gösterdiği açıklandı. Bilim insanları ayrıca Tayland'ın güney bölgesinde yaşayan yarasalarda ve pangolinde yer alan antikorları inceledi. İncelenen antikorların pandemik virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Araştırmacılar daha önce yeni tip koronavirüsün yarasada ortaya çıktığını ileri sürmüştü. COVID-19'un kökenini araştırmak için Wuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütünde görevli ekip, virüsün kökenini belirlemeye ilişkin çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Wuhan'da 2019 yılının aralık ayından önce tespit edilmediğini açıklamıştı.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 9 Şubat tarihinden itibaren toplam vaka sayısı 2.548.195 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 26.998'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 2.437.382 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.310 olduğu belirtildi. 9 Şubat tarihinde günlük vaka sayısı 8.636, hasta sayısı ise 659 olarak açıklandı.