Koronavirüse Çözüm Üretenlere 164 Milyon Euro Destek

Türkiye’de corona virüsünden etkilenenlerin sayısı 49’e yükseldi. Virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alındığı söyleniyor. Dünya genelinde koronavirüsü tedavisine ilişkin çalışmalar sürüyor. Koronavirüsü salgınını durdurmak için araştırma geliştirme yapan girişimlere özel bir fon oluşturuldu. Fondon destek almak isteyenler için son başvuru tarihi de açıklandı.

Dünya genelini etkileyen yeni tip coronavirüsünün (Kovid-19) daha da yayılmasını önlemek için tüm ülkeler seferber olmuş durumda. Dünyanın en zengin insanları, coronavirüsünden etkilenen ülkelere yardımda bulundu, coronavirüsü tedavisi için çalışan kişi ve kurumlara milyon dolarlık bağışlar yaptılar. Son olarak Avrupa Konseyi, koronavirüsü salgınına çözüm sunabilecek Ar-Ge çalışması yapan girişimler için yaklaşık 170 milyon euroluk fon oluşturulduğunu duyurdu. Avrupa İnovasyon Konseyi (Avrupa Birliği’nde yüksek riskli, yüksek etkili teknolojilerin ticarileştirilmesini desteklemek için Avrupa Komisyonu tarafıdan kurulan bir konsey) yönetiminde olan fondan finansal destek almak için virüs salgınına yönelik yenilikçi çözüm geliştirmenin yeterli olduğu belirtildi. Fondon faydalanmak için son başvuru tarihinin 18 Mart olduğu da açıklandı.

Koronavirüse çözüm üretmek için gerekli finansal desteği almak adına Avrupa Komisyonu’na başvuran girişimler arasında EpiShuttle, m-TAP, MBent bulunuyor.