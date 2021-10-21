Genetik Olarak Koronavirüse Dayanıklı İnsanlar Olabilir

Bilim insanlarından oluşan bir ekip, genetik olarak koronavirüse dayanıklı insanların olabileceğini ileri sürdü. Ekip, potansiyel tedaviler geliştirmek için genetik olarak COVID-19'a dayanıklı olan kişileri incelemek istiyor.

Koronavirüse Dayanıklı İnsanlar İncelenecek

Bilim insanlarının yer aldığı ekip, genetik olarak COVID-19 virüsüne karşı dayanıklı insanların olabileceğini ifade etti. Ekip, bu konu ile ilgili Nature Immunology isimli dergide bir makale de yayımladı.

Bilim insanları, geçmişte potansiyel tedaviler geliştirmek için HIV gibi virüslere doğal bağışıklığı olan insanları incelemişti. Aynı durum yeni tip koronavirüs için de olabilir. Bilim insanlarından oluşan ekip, potansiyel tedaviler geliştirmek için genetik olarak COVID-19'a dayanıklı olan kişileri incelemek istiyor.

COVID-19'a doğal dayanıklı olan kişiler hakkında şu ana kadar çok az biliniyor olsa da bilim insanları, söz konusu virüse karşı doğal bağışıklığa sahip insanların olduğunu gösteren kanıtlar olduğunu belirtti. Yayımlanan makalede, çok sayıda ailede bir kişi dışındaki herkesin enfekte olduğu belirtildi.

Yüksek oranda virüse maruz kaldığı halde enfekte olmayan bu kişilerin koronavirüse karşı dayanıklı olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, söz konusu kişilerin bulunması ve incelenmesi için sistematik bir sürecin uygulanması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda aynı evde yaşadığı kişiler enfekte olsa bile hasta olmayan kişiler tespit edilecek.

Daha sonra günde en az bir saat boyunca kişisel koruyucu ekipman olmadan virüse maruz kalmış olan insanlar 3 ile 5 gün boyunca incelenecek. Bu kişilere dört hafta sonra bir PCR veya kan testi uygulanacak. Testin sonucu negatif çıkan kişiler araştırmaya uygun aday olacak.

Ekip, bu zamana kadar kriterleri karşılayan 400'den fazla kişiyi araştırmaya dahil etti fakat çalışma için daha fazla gönüllünün gerektiği belirtildi. Araştırmaya gönüllü olmak için COVID Human Genetic Effort isimli internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Yeni Koronavirüs Varyantı Gün Yüzüne Çıktı

Bilim insanları, İngiltere'de yeni COVID-19 varyantının ortaya çıktığını açıkladı. AY.4.2 kod ismine sahip olan yeni varyant, Delta varyantının soyundan geldiği belirtildi. University College London Genetics Institute Müdürü Francois Balloux, AY.4.2 varyantının Delta'dan yüzde 10 daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi.