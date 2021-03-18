Koronavirüse Karşı Burun Spreyi Geliştirildi: Ne Kadar Etkili?

Koronavirüse karşı burun spreyi geliştirildiği bilgisi geldi. Geliştirilen burun spreyi, koronavirüsü size bulaştırmadan önce öldürebilir. Sanotize'nin Nitrik Oksit Burun Spreyi (NONS), enfeksiyonun başladığı yerde "burunda" patojeni öldürmede görünüşe göre çok etkili.

Koronavirüse Karşı Geliştirilen Burun Spreyi Ne Kadar Etkili?

Araştırmacılara göre NONS isimli burun spreyi, SARS-CoV-2 virüsü üzerinde doğrudan etkiye sahip bir nano molekül olan nitrik oksit (NO) kullanıyor. Sanotize bu hafta başlarında Faz 2 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmacılar, NONS'ın "COVID-19'un bulaşmasını önleyebilecek, seyrini kısaltabilecek ve zaten enfekte olanlarda semptomların ve hasarın şiddetini azaltabilecek güvenli ve etkili bir antiviral tedavi" olduğunu söylüyor.

BGR'nin haberine göre, ilaç 79 doğrulanmış COVID-19 vakasını içeren randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir klinik çalışmada kullanıldı. Hastaların çoğu, ülkede birkaç aydır baskın olan İngiltere varyantı ile enfekte olmuş durumdaydı. Burun spreyi, viral yükü ilk 24 saatte %95 ve 72 saatte ise %99 oranında azalttı.

Yan Etki Bulunmuyor

Çalışmada ayrıca NONS'un virüsün temizlenmesini plaseboya kıyasla 16 kat hızlandırdığı sonucuna varıldı. Araştırmacılar, Birleşik Krallık denemesinde veya "daha önceki Kanada klinik deneylerinde verilen 7.000'den fazla uygulanan tedavide" hiçbir yan etki olmadığını söylüyorlar.

Sanotize, bulgulara dayanarak İngiltere ve Kanada'da acil kullanım izni isteyecek. Şirket, ilacın üretilmesinin ve depolanmasının kolay olduğunu ve yakında "uzun süreli bakım tesisleri, sağlık hizmetleri ve ön saflarda çalışanlar ve genel nüfus için düşük maliyetli yaygın olarak bulunabileceğini" söylüyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Aşı Ne Kadar Etkili?

Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" cümlelerine yer verildi. Çin aşısının etkinlik oranı yapılan açıklamaya göre yüzde 83.5 olurken hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 oldu.