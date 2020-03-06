Koronavirüse Karşı Etkili Dezenfektanlar Listelendi

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), ülkede koronavirüs salganının hızla yayılması sonrasında virüse karşı etkili yüzey temizleyicilerinin listesini yayınladı. ABD'de satılan ürünleri listeleyen kurum, temizlik ürünlerinin bileşenleri de yazdı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüs COVID-19 salgını, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yayılmaya başlayan virüs sonrasında, kurumlar çeşitli önleyici öneriler paylaşmaya başlamışlardı. Bu kurumlardan bir tanesi olan EPA, virüslere karşı etkili temizlik ürünlerini sıraladı. Oldukça uzun bir liste yayınlayan koruma ajansı, ABD'de satın alınabilecek bütün önerileri bir araya getirdi.

Listede yer alan ürünlerin birçoğu aslında kurumlar ya da fabrikalar için hazırlanan ürünlerdi. Buna rağmen uzmanlar, bu ürünlerin evlerde ya da kişisel alanlarda da kullanılabileceğinin altı çizildi. EPA listesi içerisinde, 70'den fazla farklı ürünü önerdi. Daha doğrusu, satışa sunulmadan önce mikrop ve bakterilere karşı etkili oldukları yönünde EPA'dan onay olan ürünler yan yana getirilmiş oldu.

COVID-19'a karşı etkili temizlik ürünleri

EPA koronavirüs etkili ürünler listesi, içerisinde Türkiye'de de satılanlar yer alıyordu. Listenin önemli bir bölümünü oluşturan Clorox ürünleri, ülkemizde farklı mağazalarda satın alınabilir konumda. Özellikle ABD'de çokça kullanılan Clorox Bleach isimli tuvalet temizleyicisi, EPA listesinde yerini aldı.

Listede yer alan ürünlerin birçoğunun üzerinde mikroplara ve virüslere karşı etkili oldukları dile getiriliyordu. Buna benzer ürünlerin yüzey temizlemede kullanılmasının yararlı olduğu aktarılırken, kullanılması önerildi.

Bilim insanları, daha önce yaptıkları açıklamalarda COVID-19 başta olmak üzere diğer tüm koronavirüs türlerinin, yüzeyler üzerinde yaşayabildiklerini aktarmışlardı. Yani virüs taşıyan biri, virüsü masalara, trabzanlara, metal eşyalara ya da buna benzer yerlere bırakabiliyordu. Daha sonra bu yüzeylerle etkileşime geçen insanlar, virüs kapabiliyorlardı. Bunun için yüzeyleri etkili ürünlerle temizlemek, bulaşma riskini düşürebiliyordu.