Koronavirüse Karşı Toplu Aşılama Süreci Başladı!

Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni tip koronavirüse karşı toplu aşılama sürecinin başladığı duyuruldu. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından toplu aşılama ile ilgili yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Rusya’da Koronavirüse Karşı Toplu Aşılama Başladı

Geçtiğimiz aylarda Sputnik V aşısının tescillendiğini duyuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yetkililere yeni tip koronavirüse karşı toplu aşılama sürecinin başlatılması için talimat vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, birkaç gün içerisinde iki milyon doz aşı üretileceğini ifade etmişti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni tip koronavirüse karşı toplu aşılama sürecinin başladığını duyurdu. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, ilk olarak risk grubunda yer alan 18 ile 60 yaş aralığındaki vatandaşların aşılanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şu an için sağlık, eğitim ve sosyal alanda hizmet veren kurumlarda görevlilerin aşı yaptırabileceği belirtildi. COVID-19 aşısı olacak vatandaşların kronik rahatsızlığa sahip olmaması ve son iki hafta içerisinde üst solunum enfeksiyonuna yakalanmamış olması gerektiği açıklandı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şimdilik, sağlık, eğitim ve sosyal alanda hizmet veren kurumların çalışanları aşı yaptırabilecek. Aşı yaptıracak olan kişilerin bazı kronik hastalıkların olmaması ve son iki hafta içinde üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmamış olması gerekiyor. Hamile ve emzirme döneminde olan kadınlar aşı yaptıramaz."

Rusya’da bu zamana kadar 2 milyon 430 bini aşkın vatandaş yeni tip koronavirüse yakalandı. Rusya genelinde günlük vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 28 bin 782 kişi COVID-19’a yakalandı ve bu durum, en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülkede 42 bin 684 kişi COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybetti.

Türkiye’de COVID-19’a Karşı Toplu Aşılama Ne Zaman Başlayacak?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye'ye ilk aşı 11 Aralık'ta gelebilecek gibi görünüyor. Geldikten sonra en az 14 gün testleri sürecektir. Bu süre 15 gün ya da 20 gün olabilir. Aradaki testte bir sorun çıkarsa tekrar yapılır, değerlendirilir. Testin işleyişi sırasında tereddütte kalınırsa o test tekrar yapılır. Bizim aşı 11 Aralık'ta gelince en erken yapılacağı tarih 25-26 Aralık gibi olur” ifadelerini kullanmıştı.