Koronavirüse Tekrar Yakalananlar Araştırılıyor! Büyük Tehlike Kapıda

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüse tekrar yakalananlar ile ilgili araştırmalarını devam ettiriyor. Özellikle de Güney Kore içerisinde meydana gelen bu tür vakalar, son derece ilgi çekici. İşte virüs ile ilgili son derece kritik haberimizin detayları.

Virüs ile ilgili en geniş çaplı araştırmaları yürüten Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tamamen iyileşmiş olarak görünen COVID-19 hastalarında virüsün tekrar aktif hale gelmesini araştırıyor. Bu durum çok fazla tekrar eden bir sorun olmadığı için kuruluş pek bir müdahalede bulunmadı. Ancak son zamanlarda bu tür vakalar artınca herkes iyice merak etmeye başladı.

Koronavirüse tekrar yakalananlar aynı semptomları gösteriyor

Normal şartlarda virüse yakalamış herhangi bir hasta yaklaşık olarak 2 hafta kadar hastanede tutuluyor. İlerleyen zamanlarda Eğer virüs testi 2 kez üst üste negatif çıkarsa, bu hastalıktan kurtulmuş olduğu varsayılıyor.

Yapılan bazı testlerde virüs ile ilgili negatif sonuç gösterenlerin daha sonradan pozitif sonuç verdiği ortaya çıktı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong Eun-kyeong basın açıklamasında, ateşlenme gibi belirtilerin ortaya çıkması ile birlikte virüsün tekrar canlandığını söyledi. Bu durum yapılan testlerin sorgulanmasına neden oldu.

Bununla ilgili açıklama yapan DSÖ, "Bazı hastaların klinik olarak iyileştikten sonra testlerinin (PCR testlerinin) pozitif olduğunun farkındayız ancak canlı virüsün ne kadar sürede vücuttan çıktığını daha iyi anlamak için iyileşmiş hastalardan sistematik örnek toplanmasına ihtiyacımız var” diyerek bir yol haritası çizdi. Şimdilik herkes konuyla ilgili beklemede.