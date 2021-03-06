Bunu Yaparak Koronavirüse Yakalanma Riskini Arttırmayın!

Havaların ısınmaya başlaması ile insanların koronavirüse yakalanma riski geçtiğimiz birkaç aya kıyasla çok daha da arttı. İnsanlar özellikle uzun bir karantinanın ardından kendisini dışarı atmak, koşmak ve sağlığını korumak için spor yapmak istiyor ancak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını hala etkisini sürdürürken çeşitli tehlikelere maruz kalmamak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Koronavirüse Yakalanma Riskini Azaltmak İçin Ne Yapılmalı?

Koşucular başta olmak üzere koşmanın ön planda olduğu aktivitelerle ilgili insanlar, havaların ısınmaya başlaması ile sokaklara ve koşu alanlarına yöneldi. Tek başına koşmanın salgının ortasında eğlenmek ve sağlıklı kalmak için inanılmaz güvenli bir aktivite olduğu aşikâr ancak insanların aynı zamanda aynı ortamda koşması, bu tür bir aktivitenin ne kadar güvenilir olduğu üzerinde düşünmeyi gerektirebilir.

Her gün düzenli olarak koşuyorsanız, birçok koşucunun düzenli olarak koştuğu bir bölgede sık sık yer alıyorsanız maske taktığınızdan ve sosyal mesafenizi mümkün olduğunca koruduğunuzdan emin olmalısınız. Bunun nedeni, Oxford Üniversitesinden Trish Greenhalgh'ın bu ayın başlarında yaptığı açıklamaya göre koşucular ile çevrili bir ortamda yer almanın koronavirüse yakalanma olasılığını büyük ölçüde arttırabilmesidir.

Koronavirüse yakalanan çoğu insanın asemptomatik olması, o kişinin size virüs bulaştırmayacağının anlamına gelmiyor. O kişide hiçbir belirti görülmeyebilir ancak size bulaştırması durumunda koronavirüsün bazı ağır semptomları hissetmeye başlayabilirsiniz.

Söz konusu koşucularla çevrilmiş bir ortamda koşmak olduğunda ise koronavirüse yakalanma riski daha da artıyor çünkü koşan insanlar, koşmayan insanlara göre daha ağır nefes alma eğiliminde olur. Partiküllerin havaya daha güçlü bir şekilde saçılması da hesaba katılırsa enfeksiyon riski doğal olarak artacaktır.

Greenhalgh, COVID-19'a yakalanma ihtimalini arttıran en önemli faaliyetle ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Virüsün havada olduğuna şüphe yok. Şüphesiz ki başka birinin soluduğu havayı solursanız ona (koronavirüse) yakalanabilirsiniz."

Koronavirüse yakalananların %40'ının asemptomatik (semptom görülmeyen) insanlar yüzünden yakalandığını sözlerine ekleen Greenhalgh, insanların koşarken hiçbir sorun olmasa da ertesi gün yavaş yavaş COVID-19 semptomları geliştirmeye başladığını söyledi. Ona göre koşmakla ilgilenen veya basit tedbirlere uymayan insanların bu hastalığa tanıdığı biri veya köpeğini gezdiren biri yüzünden yakalanması muhtemel.

Peki, bu uyarı insanların dışarı çıkmaktan kaçınması anlamına mı geliyor? Aslına bakılırsa iç mekânlarda koronavirüse yakalanma ihtimali, dışarıda yakalanma ihtimalinden çok daha yüksek. Dışarı çıktığınızda maske takmayı, sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmemek ve iç mekânların düzenli olarak havalandırıldığından emin olmak, koronavirüse yakalanma ihtimalinizi azaltacaktır. İç mekânda da koronavirüs tedbirlerine uymaya devam etmeniz gerektiğini unutmayın.