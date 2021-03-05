Koronavirüse Yakalanma Riski Hangi Kan Grubunda Daha Yüksek?

Koronavirüse yakalanma riski hangi kan gruplarında yüksek? Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir araştırma, dünya genelinde çok sayıda insan tarafından merak edilen soruyu yanıtladı. Yapılan araştırmaya dair tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüse Yakalanma Riski ile Kan Grubu Arasındaki İlişki

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken COVID-19'a ilişkin bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sayesinde salgın hakkında her geçen gün yeni bilgiler edinme şansı elde ediyoruz. Gerçekleştirilen son çalışma ile beraber COVID-19'a yakalanma riskinin kan grubu ile arasında ilişkinin olduğu ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bilim insanları, koronavirüs ile kan grubu arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için bir çalışma yaptı. Blood Advance isimli dergide yayımlanan çalışmada, özellikle A kan grubuna sahip olan kişilerin koronavirüse yakalanma ihtimalinin diğer kan gruplarına kıyasla çok daha yüksek olduğu tespit edildi.

Laboratuvar ortamında gerçekleşen deneyler, koronavirüsün enfeksiyonu hızlı bir biçimde başlatacak hücrelere doğrudan bağlayan kısmının aynı zamanda A kan grubu ile ilişkili eşsiz moleküllere tutunduğunu gözler önüne serdi. ABD'nin Boston şehrinde yer alan Brigham ve Kadın Hastanesinde görevli Dr. Seean Stowell, gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Stowell, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Virüsün kan gruplarıyla nasıl iletişime girdiğini daha iyi anlayabilirsek, yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz" şeklinde konuştu.

Daha önce Columbia Üniversitesinde 14 bin 112 gönüllünün katılımı ile yapılan bir araştırmada, kan gruplarının enfeksiyon oranı, ölüm oranı ve entübe oranını önemli ölçüde etkileyen etkenlerden bir tanesi olduğu ortaya çıkmıştı. Araştırmada, A ve B kan gruplarına sahip olan kişilerin koronavirüse daha fazla yakalandığı tespit edilmişti. AB kan grubuna sahip kişilerin ise virüse yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğu belirtilmişti.

Enfeksiyon riski yüksekten düşüğe doğru A, B, 0, AB şeklinde. Entübe riskinin yüksekten düşüğe doğru B, AB, 0, A olduğu gözlemlenmişti. Ölüm riskinin ise yüksekten düşüğe doğru AB, 0, A, B şeklinde olduğu ifade edilmişti. Söz konusu çalışma, Nature isimli bilim ve tıp dergisinde yayımlanmıştı.