Koronavirüsle Mücadelede Teletıp Uygulaması Başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından ardından yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadelede yeni uygulamaya geçildiğini duyurdu. Bakan Koca, Teletıp uygulamasına geçileceğini açıkladı. Teletıp ile evdeki hastalar yakından takip edilebilecek. Konu ile ilgili detaylar haberimizde..

Teletıp Uygulaması Nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tarihte düz çizgi halinde seyreden bir salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır. Yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Teletıp uygulaması ile evdeki hastalarımız yakından takip edilecek. Ağır hastalarımız daha çok kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılarımızdan oluşuyor. Onlar her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Filyasyon çalışmasının çok büyük yarar sağladığını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. Türkiye, salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının çok büyük yararlarını gördü. 10 şehir vaka sayıları düştü, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

HES uygulamasına yeni özellik eklendiğini belirten Bakan Koca, "Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 19 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 253.108 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.039'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 233.915 olarak açıklandı.