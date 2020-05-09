Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Ticari Taksiler için Yeni Genelge Yayınlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan ticari taksiler için valiliklere yeni genelge yayımlandı. Yayımlanan yeni genelgede ticari taksilere koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok yeni kural getirildi.

Ticari taksiler en fazla 3 yolcu kabul edebilecek. Yolcuların araca binerken maske takma zorunluluğu bulunacak. Taksilerde, dezenfektan ya da en az 80 derecelik kolonya bulundurulması zorunlu olacak. Şoförler, yolculara dezenfektan kullanmalı gerektiği konusunda uyarıda bulunacak.

Bunun yanı sıra ticari taksiler ve taksi durakları en az haftada bir kere dezenfekte edilecek. Sorulduğunda gösterilmek üzere ticari taksilerde dezenfektan yapıldığı tarihi belirtine, yetkili kurum tarafından verilmiş bir belge olacak. Her müşteriden sonra, trafik kurallarına uygun bir yerde şoförün, aracı havalandırması gerekecek ve yolcuların doğrudan temas ettiği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk gibi alanlar dezenfekte edilecek.

Taksi ücretlerinin ödenmesiyle ilgili de temassız ödeme ya da kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ticari Taksiler için Yayımlanan Yeni Genelge En Kısa Sürede Hayata Geçirilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsüyle mücadele kapsamında, taksi alanlarının darlığı ve gün içinde pek çok kişi tarafından kullanılması göz önünde bulundurularak, ticari taksilerin salgın sürecinde tehlike arz ettiği, bu nedenle ticari taksilerin daha hijyenik olabilmeleri için bir dizi düzenleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni genelgenin valiliklere gönderildiği ve kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları, ilgili birim ve kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon yapılarak ivedi şekilde aksiyon alınması istendiği ifade edildi. Açıklamada, trafik zabıta ekipleri tarafından konunun yakından takip edileceği ve denetimlerin sıkı bir şekilde gerçekleştirileceğinin de altı çizildi.