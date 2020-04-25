Koronavirüsle Mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Turkcell İş Birliği

Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüsüyle mücadele kapsamında, Turkcell tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden 7/24 hizmet verecek danışma kanalı açıldı. Telefon hattının bağlı bulunduğu operatör farketmeksizin, BiP uygulaması kullanıcıları, keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından koronavirüsüyle ilgili bilgi alabilecek, her türlü sorusunu yöneltebilecek.

184 Sağlık Bakanlığı İletişm Merkezine Ücretsiz Yönlendirme

Uygulama kullanıcılara, Sağlık Bakanlığı kanalı üzerinden online koronavirüsü testi yapma imkanı da sağlıyor. Test sonucunda şüpheli bir durum olması halinde kullanıcılar, 184 Sağlık Bakanlığı iletişim merkezine ücretsiz olarak yönlendiriliyor. Kullanıcılar, kanal üzerinden aynı zamanda koronavirüsüyle ilgili güncel haberlere, canlı koronavirüsü haritasına ve virüsle ilgili duyurulara da ulaşabiliyor.

BiP Sağlık Bakanlığı Kanalı Üzerinden Koca'nın Tweetleri de Okunabiliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsüyle ilgili olarak attığı tweetlerinde bulunduğu BiP Sağlık Bakanlığı kanalı, Koca'nın tweetlerini okuyabilmeleri için kullanıcıların Twitter hesabı sahibi olmasını şart koşmuyor.

Hem Android hem de iOS işletim sistemleri için geliştirilen BiP uygulaması, operatör şartı olmadan, her operatörden indirilebiliyor. Sağlık Bakanlığı kanalından koronavirüsüyle ilgili son dakika gelişmelerini takip edilebiliyor ve danışmak istenilen bir konu olursa 7/24 destek hattından bilgi alınabiliyor.



