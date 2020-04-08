Koronavirüsle Mücadeleye Destek için Hyundai Logosunu Değiştirdi

Uzmanlar koronavirüs ile mücadelede alınabilecek önlemlerin başında sosyal mesafeyi korumanın geldiğini sıklıkla dile getiriyor. Pek çok büyük firma ise Corona virüsüyle mücadeleye destek vermek amacıyla, halkı bilinçlendirme faaliyetlerine katkıda bulunuyor.

Koronavirüsle mücadelede halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunan büyük firmalardan bir tanesi de Hyundai. Şirket, sosyal mesafenin önemini vurgulamak için geçtiğimiz günlerde logosunu değiştirdi.

Yetkililer konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, şirket logosunun iki kişinin el ele sıkışması görselinden yola çıkarak hazırlandığı ve günümüz koşullarına göre şirket logosunu güncellediklerini ifade etti.

Koronavirüsle Mücadelede Sorumluluk Sahibiyiz

Yetkililer, Koronavirüs mücadelede halkın bilinçlendirilmesi süreçlerinde, sorumluluk sahibi olduklarını ve bu sürece destek vermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Logo değişiminin bu işin sadece bir parçası olduğunu belirten Hyundai yetkilileri, yapılması gereken başka bir çalışma olması durumunda katkı sağlamaktan çekinmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Koronavirüs mücadele kapsamında halkın bilinçlendirme çalışmalarına destek vermek amacıyla logosunu değiştiren tek şirket Hyundai değil. Başta Mercedes olmak üzere Audi, Volkswagen, Coca-Cola gibi büyük şirketler de logo değişimlerini gerçekleştirdi.