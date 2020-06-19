Koronavirüslü Çocuklarda Görülen Semptomlar Açıklandı

Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çinli bilim insanları ise koronavirüslü çocuklarda görülen semptonların neler olduklarını açıkladı. Peki, Koronavirüslü çocuklarda görülen başlıca belirtiler neler? Detaylar haberimizde.

Koronavirüslü Çocuklarda Görülen Semptonlar Neler?

Çinli bilim insanları, Çin'in batısında yer alan 4 hastanede COVID-19'lu çocuklarda başlıca hangi belirtilerin olduğu ile ilgili çok önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçları Public Library of Science (PLoS) Medicine dergisinde yayımlandı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre gözlem altında tutulan COVID-19 virüsüne yakalanan çocukların yüzde 76'sında yüksek ateş görüldü. Koronavirüslü çocukların yüzde 62'sinde şiddetli öksürük belirtisine rastlanırken yüzde 12'sinde ise kusma ve ishal belirtileri görüldü. Bu gözlemlerin sonucunda COVID-19'lu çocuklarda görülen başlıca semptonların ishal, şiddetli öksürük, yüksek ateş ve kusma olduğu öğrenildi.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 18 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 184.031 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.882'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 156.022 olarak açıklandı.