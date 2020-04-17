Koronavirüslü Kişileri Sakladığı Anlaşılan Muhtar Açığa Alındı

Koronavirüsüyle mücadele dünya genelinde devam ederken, ülkemizde hastalığın yayılmaması için gerekli önlemlere uymayan vatandaşlar cezalandırılıyor. Vatandaşların yanı sıra, bu zorlu süreçte görevlerini gerektiği gibi yerine getirmeyen yetkililere de cezalar veriliyor.

Van / Başkale / Örmetaş mahallesinde koronavirüsü olduğu tespit edilen kişilerin, mahalle muhtarı Mikail Duman tarafından açıklanmadığı tespit edildi. Koronavirüslü kişilerin gizleyen mahalle muhtarı açığa alındı. Diğer taraftan, Van / Edremit / Doğanlar mahallesine, İstanbul'dan gelen koronavirüslü kişilerle ilgili bilgi veren mahalle muhtarı İbrahim Öndil, valilik tarafından ödüllendirildi.

Koronavirüsüyle Mücadelede Bir Muhtarımız İhmalkâr Davranırken Bir Muhtarımız Örnek Bir Davranış Sergiledi

Doğanlar mahallesi muhtarı İbrahim Öndil, İstanbul'dan Van'a gelen ve içerisinde bulunan 4 kişinin koronavirüsü taşıdığını öğrendiği otobüsü yetkililere bildirdi. Van valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez gerekli önlemleri alarak otobüsü Erzincan'da durdurdu ve koronavirüsü taşıyan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu durum üzerine Van valiliği tarafından, muhtar İbrahim Öndil'e duyarlılığından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Uzaktan görüntülü görüşmeyle muhtar Öndil ile toplantı gerçekleştiren Van valisi, Öndil'e zamanında verdiği bilgiden dolayı ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Van valisi, otobüste bulunan koronavirüslü dört kişi haricinde, 3 kişide daha koronavirüsü tespit edildiğini ve zamanında müdahale edilerek hastalığın yayılmasının önlendiğini sözlerine ekledi.

Van / Başkale / Örmetaş mahallesinde ise İstanbul'dan gelen bir vatandaşın koronavirüsü taşıdığının tespit edilmesi üzerine, mahalle karantina altına alındı. Yapılan kontroller sonrasında İstanbul'dan Örmetaş mahallesine gelen başka vatandaşların da olduğu ve bu kişilerin de koronavirüsü taşıdığı tespit edildi. Örmetaş mahalle muhtarının koronavirüsü taşıyan kişileri bildirmediğinin anlaşılması üzerine, mahalle muhtarı Mikail Duman görevinden uzaklaştırıldı.