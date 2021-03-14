Koronavirüste 3. Dalga Tsunami Etkisi Yaratabilir! Uzmanlar Uyardı

Koronavirüste 3. dalga yaşacak mı? Uzmanlar, meydana gelebilecek bir üçüncü dalganın tsunami etkisi yaratabileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüste 3. Dalga Olacak mı?

Mart ayı itibarıyla yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde karar dönemine geçildi. Yerinde karar döneminde Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletiliyor veya sıkılaştırılıyor. Kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubuna göre belirleniyor.

Yerinde karar dönemiyle beraber bazı vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaması sonucunda vaka sayılarında önemli bir artış meydana geldi. Öyle ki 13 mart tarihinde vaka sayısı 15 bini aştı. Hasta sayısı ise 841 olarak açıklandı. Önceki günlerde de sayılar oldukça yüksek durumdaydı.

IndyTurk'teki habere göre Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "İnsanımız kontrollü normalleşmenin kontrollü kısmını pek anlamadı, sadece normalleşme kısmını göz önüne alarak hareket ediyor. Doğruyu söylemek gerekirse kontrolün sınırları da tam çizilmiş değil" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Kontrollü normalleşmeden ne anlaşıldığı ne anlaşılması gerektiği tam olarak açıklanmış değil. Bundan dolayı da kontrollü kısmını birçok kişi göz ardı ediyor ve sadece normalleşme kısmını algılıyor. Yani artık hastalık bitti, virüsün dolaşımı bitti ya da çok azaldı gibi bir düşünce tarzı ile hareket etmeye başladı" dedi.

Prof. Dr. Kurugöl, "Bu da tabii çok tehlikeli. Kontrollü normalleşme şu anda olduğu gibi kontrolsüz şekilde devam ederse, korkarım Mart ayı içerisinde rekor olan 30 binli vaka sayılarını aşarız ve mutasyonlu virüsün de yayılmasıyla bu kez üçüncü dalgadan öte tsunami olur" şeklinde uyarıda bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de Aşılama Ne Kadar Sürecek?

Aşılama sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Kurugöl, "Bildiğiniz üzere aşılama konusunda Türkiye çok iyi başlamıştı, ama Türkiye henüz tek bir aşıyı tedarik edebildiği için aşı tedarikinde zaman zaman dünyadaki diğer ülkelerdeki gibi sorun yaşıyor. Bundan dolayı da günlük aşılama hızımız çok düştü. Başlangıca göre, çok az" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: