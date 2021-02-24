Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüste 3. Dalga Uyarısı!

Koronavirüste 3. dalga yaşanacak mı? Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, merak edilen soruyu yanıtladı.

Koronavirüste 3. Dalga Tehlikesi Kapıda

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, toplumun yüzde 70'inin henüz bağışıklık kazanmadığını belirtti. Aşılamanın belirli bir seviyeye ualşaması ya da en azından ilk aşıların tamamlanmasıyla beraber okul, restoran gibi mekanların açılmasının daha doğru olacağını söyleyen Prof. Dr. Taşova, COVID-19 salgınında üçüncü dalga uyarısında bulundu.

Daha hızlı yayılma özelliğine sahip olan mutasyonlu koronavirüsün ülkemizde de yer aldığını belirten Prof. Dr. Taşova, yaptığı açıklamada, "Bunlar çok hızlı yayılma özelliğine sahiptir. Ara ara tekrar artışları da görüyoruz. Bu yüreğimizi de hoplatıyor. Restoranlar için de geçerli olmak üzere çok kalabalık ortamlarda bulunulması, gerekli tedbirler alınmadan yapılan çok sıkışık ortamlardaki faaliyetlerde virüsün yayılacağını hepimiz gördük" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Gerçekten 3'üncü dalga bizi korkutuyor. 3'üncü dalga tabii ki olabilir. Çünkü toplumun yüzde 70 ve fazlası bağışıklanmadı. Bu bağışıklanma olmadığı süre içerisinde daha hastalanacak çok kişi var anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Taşova, "Mutasyonlar nedeniyle antikorun olması şimdiki bilgilerimizde tekrar enfeksiyon olmayacağı anlamına da gelmeyebiliyor ama hafif geçirilecek ve daha kontrol edilebilir bir hastalık haline gelmesini sağlayacaktır. O nedenle eğer bu bağışıklanmanın hızlanmaması ya da bağışıklığın verdiği rehavet ve insanların izolasyondan sıkılmasına bağlı olarak bir takım kurallara uyulmaması durumunda 3'üncü dalga kaçınılmaz olarak yakın bir zamanda olabilir" dedi.

İl pandemi kurullarının daha aktif olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Taşova, "Okulları, restoran ve diğer şeylerden ayrı bir yere koymak lazım. Alınan yeni kararla köy okullarının açılması çok yerinde oldu. Bu bizim salgından çıkaracağımız önemli bir ders oldu. Yani bir kararın bütün ülke geneline yayılıp uygulanmasının her zaman uymadığını gördük" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: