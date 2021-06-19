Koronavirüste 4. Dalga Yaşanabilir: Prof. Dr. Ceyhan Uyardı!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste 4. dalga ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, dördüncü dalganın mümkün olduğunu belirtti.

Koronavirüste 4. Dalga Ne Zaman Olabilir?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları dünyanın dört bir noktasında devam ediyor. Habertürk'teki habere göre Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılamada yüzde 70 75 oranında aşılamaya ulaşılamadığı takdirde koronavirüste 4. dalganın yaşanabileceğini ifade etti.

Bu durumdan ötürü insanların çok telaslanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Bu dalganın yüksekliği, genişliği tamamen bizim elimizde" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bu çok yüksek sayılarla giden 3'üncü dalgadaki gibi bir dalga mı olacak, yoksa sadece hafif bir vaka artışı ile giden bir dalga mı olacak, bunu belirleyecek ana faktör bizim alacağımız önlemler."

Tatil sezonunda yaşanan hareketliliğin dördüncü dalgaya olan etkisine ilişkin önemli bir açıklama yapan Prof. Dr. Ceyhan, "Aşılamada son hedefe ulaşana kadar 'şu kadar yaptık', 'dünyada şu sıradayız' çok fazla önemli değil salgın kontrolünde. Benim esas beklediğim bilgi Delta varyantının Türkiye'de kaç vaka olduğu" diye konuştu.

Vaka artışı ile karşılaşan ülkelerde Delta varyantının artmaya başladığının altını çizen Prof. Dr. Ceyhan, "Örneğin İngiltere'de vaka sayısı 2 binlerdeyken hafif bir gevşeme ile 11 bine çıktı ve bunların neredeyse tamamı Delta varyantı. ABD'nin bazı eyaletleri, Fransa'da birçok yerde vaka artışları başladı" dedi.

Dördüncü dalga için önemli olan konulara ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Birinci önemli olan Delta varyantı. İkinci önemli olan yaza aldanıp önlemlerin birçoğunu ortadan kaldırmak. Bunu çok kontrolsüz yaparsanız sonra toparlaması da zor olur. Burada birçok durumda insanlar rahatladığını, bu işin bittiğini düşünüyor. Bu tip söylemlerden biraz kaçınmak lazım" sözlerini kullandı.

Aşıya olan duyarlılığın çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ceyhan, İngiltere'de iki doz aşılamanın yüzde 55 seviyesinde olmasına rağmen ciddi bir artışın yaşandığını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: