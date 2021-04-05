Koronavirüste 4. Pik Yaşanacak mı? Uzman Açıkladı

Koronavirüste 4. pik olacak mı? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, merak edilen soruyu yanıtladı.

Koronavirüste 4. Pik Ne Zaman Olacak?

Mutasyonlu virüs oranının oldukça yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Her ne kadar oksijen ihtiyacı ve akciğer hasarı çok olmasa da kişiler üzerinde yoğun bakım ve klinikte yatış oranımız düşük seyretse de hastalarda yüzde 75 oranında mutasyona rastlıyoruz. İngiliz mutasyonu çok fazla" dedi.

Şu anda üçüncü pikin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, "Eylül ayında İngiltere'de mutant virüse bağlı vaka artışında ciddi artış söz konusuydu. Bizim ülkemize de etki etmesi 3-4 ayı bulabiliyordu. Mart-nisan gibi 3'üncü piki yaşayacağımızı düşünüyorduk, öyle oldu, şu an 3'üncü pikteyiz" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Açıkçası hem virüsün yapısı hem bu kadar mutasyon geçirmesi hem de aşılama programlarının hızlıca ilerlemesi neticesinde 4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum. 84 milyonun bir arada olduğu, herkesin tüm kurallara uyduğu bir yapı ile bu sorunu yaza kadar bitirmeyi düşünüyoruz."

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "İlk başlarda İngiliz mutasyonlarını da izole edip yatırıyorduk; ama klinik olarak şu an hastanemizde Brezilya, Güney Afrika ve İngiliz mutasyonlu hastalarımız var. Klinikleri olursa, belirtileri olursa mutlaka yatırıyoruz bu kişileri ancak İngiliz mutasyonlarını izole etmiyoruz, evde takip ettiğimiz hastalarımız var" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Savaşçı, "Bu mutasyonların, kişilerin kliniği üzerinde herhangi bir negatif etkisi yok ancak aşının koruyuculuğu üzerinde bazı etkisi olabilir. Mutasyonlar ülkemizde genel olarak vaka artışına neden oldu. Özellikle Karadeniz bölgesinde Samsun, Kastamonu, Ordu ve İstanbul'da mutasyon oranları daha yüksek oranda" ifadelerine yer verdi ve sözlerine şu şekilde devam etti: