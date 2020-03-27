Koronavirüste Son Durum: Dünya Genelinde Vaka ve Ölüm Sayısı Kaç?

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Sizler için son verileri derledik.

Dünyada Vaka Sayısı Kaç?

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 503,203 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 22,340 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 121,227 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i geçti. ABD'de tespit edilen vaka sayısının 85 bini aştığı açıklanırken Çin'de toplam vaka sayısının 81 bin olduğu duyuruldu. ABD'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 1.301 oldu.

Türkiye'de Son Durum Ne?

26 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 75 oldu. Vaka sayısı ise 3.629'e yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Geçtiğimiz gün okul tatilinin uzatıldığı açıklandı. Bugün ise YÖK Başkanı YKS'nin ertelendiğini duyurdu ve yeni tarihleri paylaştı. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.