Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüste Üçüncü Dalga Uyarısı!

Koronavirüste üçüncü dalga yaşanacak mı? Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, merak edilen konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüste Üçüncü Dalga Olacak mı?

Tedbirlerin işe yaradığını fakat en ufak gevşemenin vaka sayılarını artıracağını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çünkü aşılamayı daha henüz istediğimiz düzeye ulaştıramadık, onun ulaşması lazım. Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Aşı yaptıran kişilerin tekrar koronavirüse yakalanabileceğini belirten Prof. Dr. Taşova, "Aşı olan kişiler virüsü almayacak anlamına gelmiyor. Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşının size sağladığı en önemli avantaj, semptomsuz olarak veya hastalığı çok hafif geçirmenizi sağlamak olacaktır" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Taşova, "Virüsü alıyor olmak etrafa da saçabileceği, özellikle riskli gruplara saçabileceği anlamına geliyor. O yüzden, aşı olunması, maske, mesafe, hijyen kurallarının gevşetilmesi anlamına asla ve asla gelmemeli. Toplumun daha çok az kısmı, Türkiye'de yüzde 2'nin biraz üstünde bir aşılama oranı var, daha çok düşük. Hastalığı alıp da ağır hastalık geçirecek daha çok kişi var. O yüzden dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Mutasyona uğrayan COVID-19'a ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Taşova, "Herkesin artık dilinde mutasyon. Son dönemde üç önemli mutasyon gelişti. Bu üç önemli mutasyonun en önemli özelliği, çok hızlı yayılıyor olması, gençler arasında yayılıyor olması" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: