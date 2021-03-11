TÜSAD'dan Koronavirüste Yeni Dalga Uyarısı!

Koronavirüste yeni dalga yaşanacak mı? Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, COVID-19 salgınının birinci yılında yeni dalga uyarısında bulundu. TÜSAD tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüste Yeni Dalga Olacak mı?

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, yaptığı açıklamada, “İlk vakadan günümüze geçen bir yıllık süreçte hem dünyada hem de üllkemizde vaka sayısı hızlı bir seyirle arttı ve artmaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünyada 117 milyon 717 bin 343 kişi COVID-19 ile enfekte oldu ve toplam 2.6 milyon kişi yine hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Türkiye 2 milyon 807 bin 387 toplam olgu sayısıyla dünyada 192 ülke arasında en çok vaka görülen 9’uncu sırada. Ülkemiz, hastalığa bağlı ölümlerde ise 18’inci sırada yer alıyor" dedi.

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, "Görünen o ki; salgının sonlamasına ve kontrolüne daha çok uzağız. Bir süre daha COVID-19 ile yaşamaya devam edeceğiz” diyen Kömürcüoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Doğal iyi mutasyon oluşana kadar, ki henüz oluşmadı, aşılama ile toplumsal bağışıklığı arttırmaya çalışmak, mutant virüslere yönelik aşı geliştirme çalışmalarına devam etmek ve bölgesel olarak hastalık sıklığının arttığı bölgelerde kısıtlamaları arttırmak en olası çözümler gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de görülen mutasyonlu virüslere ilişkin önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Kömürcüoğlu, "Ülkemizde giderek artan mutant virüs olguları ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle artan kalabalık sosyalleşmeler yeniden vaka sayılarında ciddi artışlarla yeni bir dalgaya sebep olabilir. Bu nedenle maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek yeni normale göre günlük hayatımızı organize ederek yaşamaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Ülkemizde aşılama çalışmaları da ocak ayında başladı. Bugün itibariyle aşılanan kişi sayısı 10 milyonu geçti. Dünyada salgının birinci yılında geliştirilen aşıların piyasaya sürülmesi ile yoğun bir aşılama telaşı ve hastalığın sona ereceğine dair umutlar artsa da, halen aşılama oranları toplumsal bağışıklığı sağlayacak oranların çok altında. Kısıtlamalar azaltıldığı bölgelerde toplumlar içinde bulaş hızlanmakta ve hasta sayısı artmakta" ifadelerine yer verdi ve şu sözleri kullandı: