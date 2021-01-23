Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüste Yeni Dalga Uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüste yeni dalga uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özlü tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Koronavirüste Yeni Dalga Yaşanacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün itibarıyla başlayan üç haftalık sömestir tatiline ilişkin çok önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, sömestir tatilinde şehirler arasında insan hareketliliğinin olması, tıpkı Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olabileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Özellikle, tatil döneminde öğrenciler online eğitime devam ettiler. Dolayısıyla yoruldular, tatilde insan hareketliliği artma riski var. O bakımdan bu tatili evde geçirmek lazım. Doğrusu o. Kendi hane halkınızla evde keyifli vakit geçirmenin yolunu bulmak lazım. Yoksa tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek, yakın da olsa eş, dost, akraba da olsa güvenli değil" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özlü, “Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup, hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Eğer şimdi buna uymazsak, bu okul tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olursa, aynen Kurban Bayramı’nda olduğu gibi, bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki Kurban Bayramı’nda yaşanan insan hareketliliği, onu takip eden 1-2 ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek, aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özlü, “Bir an önce bu pandemiden kurtulmamız için herkesin dikkatli olması lazım. Tatil hakkımız, evet yorulduk, biz de bir an önce normale dönmek istiyoruz. Hepimizin arzusu o ama, daha o kararlı döneme gelmedik. Vaka sayılarımız yüksek ve bulaşma devam ediyor. Özellikle dünyaya baktığımızda dünyada salgın azalmıyor, artıyor” dedi ve şu şekilde devam etti: