Koronavirüste Yeni Pik Uyarısı: Tarih Verildi!

Koronavirüste yeni pik çok yakında yaşanabilir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, salgında yeni pikin ne zaman yaşanacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüste Yeni Pik Ne Zaman Yaşanacak?

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, yeni tip koronavirüs vakalarında alınan tedbirler sonucunda önemli düşü ivmesi yakalanmasına rağmen son günlerde tekrar bir hareketliliğin meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Sertoğullarından, artan aile ziyaretleri ve konaklamalı tatiller sebebi ile COVID-19 vakalarında şubat ortalarından itibaren yeni bir pik yaşanabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta başlayan yarıyıl tatilinin vaka sayılarını doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Sertoğullarından, yaptığı açıklamada, "Özellikle son 4 gündür 5 bin seviyelerinde olan vaka sayısı 7 binlere ulaştı. Bu durum insanların yarıyıl tatilinde tedbirlere uymayarak sokağa çıktığı, akraba ziyaretleri yaptığının göstergesi. Bu korktuğumuz bir tablo. Virüs son günlerde yine aramızda dolaşmaya ve yayılmaya başladı” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, "Yarıyıl tatili nedeniyle hareketliliğin olduğu kesim daha çok genç nesil. Hastalık riskleri daha az, çoğu bu hastalığı semptom yaşamadan geçiriyor. Bu grubun hastalığı, kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlı aile fertlerine bulaştırma riski oldukça yüksek. Bu da düşen ağır hasta sayımızın yeniden yükselmesine neden olur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sertoğullarından, “Artan aile ziyaretleri ve konaklamalı tatil nedeniyle vaka sayısında artış var. Virüsün yayılımının birkaç hafta sonra belirgin olacağını düşünecek olursak şubat ayının ortalarından itibaren yeni bir pik yaşanabilir. Özellikle alışveriş ve kayak merkezlerindeki yoğun insan hareketliliği bizi endişelendiriyor" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından "Sağlık çalışanları başta olmak üzere belli bir yaş üzerindeki vatandaşlara aşı yapılınca koruma sağlanmış gibi toplumda yanlış bir düşünce var. Aşının etkisinin görülmesi için 2. dozunun uygulandıktan sonra 3 hafta geçmesi lazım. Türkiye'de 1,5 milyondan fazla aşı yapıldı. Toplumun aşıyla korunması için yüzde 60'ının aşılanması lazım” dedi.