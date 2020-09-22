Koronavirüsü 7 Dakikada Yok Eden Cihaz Geliştirildi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken salgının sonunu getirebilecek çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Japon ışık ekipmanı üreticisi Ushio, yeni tip koronavirüsü 7 dakikada yok eden cihaz geliştirdi. Care222 olarak adlandırılan cihaz insana zarar vermemesi ile dikkat çekiyor. Japon şirketi tarafından geliştirilen COVID-19'u yok eden cihaz ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüsü 7 Dakikada Yok Eden Cihaz Fiyatı Ne Kadar?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken ve vakalar hızlı bir şekilde artmaya devam ederken Japonya merkezli Ushio firması büyük bir başarının altına imza attı. Ushio ve Columbia Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Care222 isimli cihaz, ultraviyole ışınları sayesinde yeni tip koronavirüsü yalnızca 7 dakikada yok ediyor. Cihazın yaydığı ultraviyole ışınlarının insanlara zarar vermemesi oldukça dikkat çekti.

Care222 olarak adlandırılan cihaz, 254 nanometre dalga boyunda ultraviyole ışın yayan cihazların aksine 222 nanometrelik ultraviyole ışını yayıyor. Bu sayede cihaz kullanılırken insanlar herhangi bir zarar görmüyor. Hiroşima Üniversitesinin 222 nanometrelik ultraviyole ışınlarının insan için zararsız olduğunu onayladığı belirtildi. Söz konusu cihaz dünyada türünün ilk örneği olarak nitelendirildi.

İnsanlar tarafından yoğun ilgi gören COVID-19'u yok eden cihaz, yüksek risk alanları olarak nitelendirilen asansör, otobüs, tren ve ofis gibi ortamlarda kullanılması amaçlanıyor. 2.5 metre mesafeden havadaki bakteri ve virüslerin yüzde 99'unu yalnızca 7 dakika etkisiz hale getiren cihaz, tavana asılarak kullanılabiliyor. 1.2 kilogram ağılırğındaki Care222 isimli cihaz 300.000 yen yani yaklaşık 2.860 dolar fiyat etiketine sahip. Yapılan açıklamalara göre cihaz şu anda yalnızca sağlık kurumları tarafından sipariş edilebiliyor.