Koronavirüsü Atlatan Genç ve Orta Yaş Grubu İçin Büyük Tehlike!

Koronavirüsü atlatan genç ve orta yaş grubunda ciddi sağlık sorunları meydana gelebiliyor. Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Radyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsü Atlatan Genç ve Orta Yaş Grubu Tehlikede mi?

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Radyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, koronavirüsü atlatan genç ve orta yaş grubu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Nilgün, yaptığı açıklamada, koronavirüsün tüm dünyayı etkileyen, sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile karşımıza çıkan bir acil sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, “Şu ana kadar hep dikkatler aslında akciğerler üzerineydi çünkü virüsün akciğer üzerinde oluşturduğu tahribat ile birlikte hastalar solunum yetmezliğiyle hayatlarını kaybediyorlardı. Ancak zaman ilerledikçe salgının ilk zamanlarına göre biz de kalp kası tutulumu olduğunu daha iyi fark ettik ve bununla ilgili görüntüleme bulgularıyla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özbülbül, “Covid-19 enfeksiyonunu ayakta ve hafif atlatan hastalarda biz birkaç ay sonra özellikle genç ve orta yaş hasta grubunda kalp MR’ında kalp kası tutulumu olduğunu fark ediyoruz ve bunlar hastaların büyük bir kısmı. Sıklıkla bu bulguya rastlıyoruz. Yatarak tedavi olan ve ağır bir Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastalarda ise zaten bunların 3’te 1’ine yakınında çok ciddi kalp kası tutulumu meydana geliyor. Bunlar, kalpte ritim bozuklukları, kalp yetmezlikleri, kalpte kasılma kusuru ve hayatı kaybetmeye kadar giden çok ciddi klinik sonuçlara neden olduğunu biliyoruz” dedi.

Kalp kası tutulumu ile ilgil önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Özbülbül, “Biz kalp kası tutulumu için kalp MR’ını yapıyoruz. Kalp MR’ı radyasyon olmayan, sadece manyetik alan aracılığıyla bizim hastanın vücudundan görüntüleme elde ettiğimiz bir sistem. Hasta sırt sütü makineye uzanıyor ve koldan bir ilaç vererek biz kalple ilgili görüntüler elde ediyoruz. Bunlar ile neyi değerlendiriyoruz? Kalbin kasılma fonksiyonunu, virüsün hem direkt olarak hem de hastanın bağışıklık sisteminin oluşturduğu kalp kası üzerindeki hasarı görüntülüyoruz. Buna bağlı bir takım matematiksel hesaplarla çok detaylı olarak incelememizi gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: